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Ізраїль створив підставну компанію для виробництва пейджерів, які продавали членам «Хезболли»

14:33, 19 вересня 2024
Щоб спровокувати вибухи, Ізраїль увімкнув пейджери й надіслав на них повідомлення арабською мовою, яке виглядало так, ніби воно надійшло від вищого керівництва «Хезболли».
Ізраїль створив підставну компанію для виробництва пейджерів, які продавали членам «Хезболли»
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Як повідомлялося, 17 вересня сотні бойовиків угруповання «Хезболла» у Лівані дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку.

Слідом за пейджерами, раціями та радіоприймачами почали вибухати ноутбуки, телефони, домофони та навіть сканери для відбитків пальців.

За даними джерел, Ізраїль створив підставну компанію для виробництва пейджерів, які потім продавали членам «Хезболли». Про це повідомляє The New York Times.

Йдеться про угорську компанію B.A.C. Consulting, яка мала контракт на виробництво пристроїв від імені тайванської компанії Gold Apollo. Напередодні користувачі ідентифікували пейджери «Хезболли» як Gold+.

Ізраїль створив також дві інші підставні компанії, щоб приховати справжні імена людей, які створювали пейджери й були офіцерами ізраїльської розвідки, зазначають джерела.

Угорська B.A.C. працювала зі звичайними клієнтами, для яких виробляла низку звичайних пейджерів. Але єдиним клієнтом, який дійсно мав значення, була «Хезболла» і її пейджери містили батареї, начинені вибуховою речовиною PETN.

Вказується, що пейджери почали надходити до Лівану влітку 2022 року в невеликій кількості, але виробництво швидко зросло після того, як лідер «Хезболли» Саїд Насралла виступив проти використання членам угруповування мобільних телефонів.

Деякі побоювання Насралли були викликані повідомленнями союзників про те, що Ізраїль придбав нові засоби для злому телефонів, віддалено активуючи мікрофони і камери, щоб шпигувати за їхніми власниками.

За даними джерел, Ізраїль інвестував мільйони в розробку цієї технології, і серед «Хезболли» та її союзників поширилися чутки, що жодне мобільне спілкування — навіть за допомогою зашифрованих додатків для обміну повідомленнями — більше не є безпечним.

Так, щоб спровокувати вибухи, Ізраїль увімкнув пейджери й надіслав на них повідомлення арабською мовою, яке виглядало так, ніби воно надійшло від вищого керівництва «Хезболли», додає видання.

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