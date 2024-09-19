Израиль создал подставную компанию по производству пейджеров, которые продавали членам «Хезболлы»

Чтобы спровоцировать взрывы, Израиль включил пейджеры и направил на них сообщение на арабском языке, которое выглядело так, словно оно поступило от высшего руководства «Хезболлы».

Как сообщалось, 17 сентября сотни боевиков группировки «Хезболла» в Ливане получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи.

Следом за пейджерами, рациями и радиоприемниками начали взрываться ноутбуки, телефоны, домофоны и даже сканеры для отпечатков пальцев.

По данным источников, Израиль создал подставную компанию по производству пейджеров, которые затем продавали членам «Хезболлы». Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о венгерской компании B.A.C. Consulting, имевшая контракт на производство устройств от имени тайваньской компании Gold Apollo. Накануне пользователи идентифицировали пейджеры «Хезболлы» как Gold+.

Израиль также создал две другие подставные компании, чтобы скрыть настоящие имена людей, которые создавали пейджеры и были офицерами израильской разведки, отмечают источники.

Венгерская B.A.C. работала с обычными клиентами, для которых производила ряд обычных пейджеров. Но единственным клиентом, действительно имевшим значение, была «Хезболла» и ее пейджеры содержали батареи, начиненные взрывчатым веществом PETN.

Указывается, что пейджеры начали поступать в Ливан летом 2022 года в небольшом количестве, но производство быстро выросло после того, как лидер Хезболлы Саид Насралла выступил против использования членам группировки мобильных телефонов.

Некоторые опасения Насраллы были вызваны сообщениями союзников о том, что Израиль приобрел новые средства для взлома телефонов, удаленно активируя микрофоны и камеры, чтобы шпионить за их владельцами.

По данным источников, Израиль инвестировал миллионы в разработку этой технологии, и среди «Хезболлы» и ее союзников распространились слухи, что ни одно мобильное общение — даже с помощью зашифрованных приложений для обмена сообщениями — больше не безопасно.

Так, чтобы спровоцировать взрывы, Израиль включил пейджеры и направил на них сообщение на арабском языке, которое выглядело так, будто оно поступило от высшего руководства «Хезболлы», добавляет издание.

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