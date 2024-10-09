У Києві закрили станцію метро «Дніпро», поїзди прямують без зупинки

Станція «Дніпро» закрита з технічних причин.

Джерело фото: Getty Images

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Станцію метро «Дніпро» закрито для входу та виходу пасажирів з технічних причин, повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА). Поїзди на цій лінії прямують повз станцію без зупинки.

Коли станція відновить свою роботу в звичайному режимі, буде повідомлено додатково. Правоохоронні органи займаються встановленням обставин інциденту.

Водночас очевидці опублікували в мережі відео, в якому заявили, що до вагону підкинули предмет, схожий на «міну».

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У КМДА станом на 16:45 повідомили, що станція метро «Дніпро» уже працює у звичайному режимі.

«Поїзди здійснюють зупинку на обох коліях станції. Інцидент вивчають і розслідують працівники поліції», - заявили у міській держадміністрації.

Нагадаємо, напередодні у Києві закривали станцію метро «Дорогожичі» через порив мережі водопостачання.

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