Реєстр арештованих активів АРМА визнано об'єктом критичної інфраструктури

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, внесено до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури.

Джерело фото: АРМА

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ЄДРАА, Реєстр АРМА), внесено до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури. Агентство з розшуку та менеджменту активів відтепер є оператором об'єкта критичної інфраструктури, як власник Реєстру. Про це повідомили у АРМА.

Як зазначається, ЄДРАА є надважливим елементом цифрової інфраструктури України. Ним користуються суди, правоохоронні, антикорупційні та інші державні органи для ефективного управління арештованими активами та забезпечення прозорості кримінальних проваджень. Він містить дані про всі активи, які арештовані у кримінальних справах, що є критичним для боротьби з корупцією та економічними злочинами.

«Визнання Реєстру об'єктом критичної інфраструктури передбачає впровадження додаткових заходів безпеки та посилення захисту від кібератак. Це гарантує безперебійну роботу системи та захист чутливих даних від несанкціонованого доступу чи маніпуляцій. Такий статус також дозволяє залучити додаткові ресурси для модернізації та розвитку Реєстру, що в перспективі підвищить його ефективність та функціональність», - наголошують у АРМА.

Крім того, цей крок сприяє посиленню міжнародної співпраці у сфері управління арештованими активами, оскільки підвищує довіру іноземних партнерів до української системи та створює передумови для інтеграції з відповідними міжнародними реєстрами та базами даних, додають у Агентстві.

Джерело фото: АРМА

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