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Автодилерам разрешили скупать подержанные авто для продажи без их перерегистрации на себя – Рада приняла закон

14:42, 17 декабря 2024
Рада поддержала во втором чтении законопроект об усовершенствовании порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами.
Автодилерам разрешили скупать подержанные авто для продажи без их перерегистрации на себя – Рада приняла закон
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Во вторник, 17 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект 9083 об усовершенствовании порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Во втором чтении законопроект поддержали 270 народных депутатов.

Документ предоставляет возможность хозяйствующим субъектам, занимающимся оптовой и розничной торговлей автотранспорта, выкупать и реализовывать транспортные средства, как товар, без постановки их на учет в СЦ МВД и ТЦК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом документ.

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Верховная Рада Украины законопроект автомобиль

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