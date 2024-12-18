В Украине во второй раз наградили собак-героев и их кинологов

Служебных собак отметили за вклад в победу.

В Украине состоялась Вторая церемония награждения «Собаки-герои Украины». Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Во время мероприятия отметили служебных собак и их напарников-кинологов за героические поступки во время российско-украинской войны. Четвероногие помощники выполняют важные задачи: находят оружие, взрывчатку, наркотики, помогают в охране территорий и поддержке людей с ПТСР.

Истории каждой собаки-героя и его кинолога увековечены в специальном календаре. Издание на 2025 год рассказывает о новых героях. Среди них:

Фокстерьер Альфа и мастер-сержант Юрий Рубис, которые обнаружили более 90 кг наркотиков, 148 патронов и гранату;

Кокер-спаниель Бой вместе с мастер-сержантом Александром Каплуновским нашел 22 единицы оружия, 6000 патронов, 33 гранаты и более 30 кг взрывчатки.

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