В Україні вдруге нагородили собак-героїв та їхніх кінологів

Службових собак відзначили за внесок у перемогу.

Під час заходу відзначили службових собак та їхніх напарників-кінологів за героїчні вчинки під час російсько-української війни. Чотирилапі помічники виконують важливі завдання: знаходять зброю, вибухівку, наркотики, допомагають у охороні територій та підтримці людей з ПТСР.

Історії кожного собаки-героя та його кінолога увічнені в спеціальному календарі. Видання на 2025 рік розповідає про нових героїв. Серед них:

Фокстер’єр Альфа та майстер-сержант Юрій Рубіс, які виявили понад 90 кг наркотиків, 148 набоїв і гранату;

Кокер-спанієль Бой разом із майстер-сержантом Олександром Каплуновським знайшов 22 одиниці зброї, 6000 набоїв, 33 гранати та понад 30 кг вибухівки.

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