В Україні вдруге нагородили собак-героїв та їхніх кінологів

Під час заходу відзначили службових собак та їхніх напарників-кінологів за героїчні вчинки під час російсько-української війни. Чотирилапі помічники виконують важливі завдання: знаходять зброю, вибухівку, наркотики, допомагають у охороні територій та підтримці людей з ПТСР.
Історії кожного собаки-героя та його кінолога увічнені в спеціальному календарі. Видання на 2025 рік розповідає про нових героїв. Серед них:
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