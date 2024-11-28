Раде рекомендуют принять в целом законопроект относительно функционирования электронных коммуникационных сетей

Законопроект также предусматривает запрещение демонтажа электронных коммуникационных сетей в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного положения.

27 ноября состоялось заседание Комитета по цифровой трансформации, во время которого народные депутаты Украины – члены Комитета рассмотрели ряд законопроектов. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

№9593 «Про внесення змін до статті 115 Закону України «Про електронні комунікації» (щодо сприяння у забезпеченні сталого функціонування електронних комунікаційних мереж та надання електронних комунікаційних послуг, а також заборони демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану)».

Зазначений законопроект розроблено з метою недопущення демонтажу електронних комунікаційних мереж чи їх частин в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, окрім як за рішенням постачальника електронних комунікаційних мереж або послуг чи за рішенням суду. Це пов’язано з тим, що наслідком таких дій може бути припинення надання електронних комунікаційних послуг населенню, органам влади, в тому числі регіональним, органам місцевого самоврядування, на об’єкти критичної інфраструктури тощо.

Члени Комітету, розглянувши положення законопроекту, підтримали його та вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому як закон у запропонованій Комітетом редакції.

№12131 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».

Цей законопроект спрямований на відновлення обов’язкової системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів для установок, що підпадають під сферу охоплення діючого законодавства, за винятком тих, що не контролюються, зруйновані тощо, та приведення чинного законодавства України у відповідність до Закону України «Про публічні електронні реєстри».

Народні депутати України – члени Комітету відзначили його актуальність, але зауважили про необхідність врахування пропозицій та зауважень при доопрацюванні законопроекту.

№12087 «Про внесення змін до законів України щодо об’єднання ринків електричної енергії України та Європейського Союзу» та альтернативний до нього законопроект реєстр. №12087-1.

Метою прийняття цих законопроектів є створення законодавчого підґрунтя для повної ринкової інтеграції України як Договірної Сторони Енергетичного Співтовариства до єдиного європейського ринку електричної енергії, а також створення простих та зрозумілих правил імплементації в українське законодавство процесів, направлених на єдине сполучення ринків.

Народні депутати України – члени Комітету, розглянувши положення законопроектів підтримали запропоновані норми та звернули увагу на необхідність врахування зауважень і пропозицій Мінцифри.

Розглянувши зазначені законопроекти Комітет рекомендує врахувати викладені у Висновках до них зауваження та пропозиції при їх підготовці й розгляді.

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