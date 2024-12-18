Павла Ткачука звільнили після доповіді міністра оборони Рустема Умєрова Президенту Володимиру Зеленському.

Начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука звільнили з посади. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Там заявили, що під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів Главі держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень, виявлених ГІМО.

Відтак, Президент доручив негайно виправити ситуацію, що склалася.

«Сьогодні наказом міністра оборони України генерал-лейтенант Павло Ткачук звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного», - наголосили у Міноборони.

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