У Дарницькому районі Києва чоловіку вистрілили в голову

Від отриманого поранення киянин помер на місці.

У Дарницькому районі столиці вбили чоловіка. Як повідомили у поліції Києва, попередньо відомо, що 18 грудня між двома чоловіками на вулиці Бориспільській виник конфлікт, під час якого один з них вистрілив іншому в голову. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

За описом, наданим свідками, правоохоронці розшукали та затримали неподалік місця вчинення злочину схожого за описом чоловіка. Ним виявився 61-річний місцевий мешканець.

Слідчі вилучили у затриманого ймовірне знаряддя злочину, наразі з ним тривають слідчі дії.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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