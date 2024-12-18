Генсек НАТО Рютте и Президент Зеленский рассказали, о чем будут говорить в Брюсселе

Владимир Зеленский назвал ключевые темы переговоров в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами в Брюсселе в среду, 18 декабря, рассказали, что будут сосредотачиваться на укреплении позиций Украины и вопросе экономики.

В частности, ключевыми темами переговоров в Брюсселе в течение двух дней будут гарантии безопасности, усиление украинской армии и предоставление систем противовоздушной обороны.

«Я думаю, что это очень хорошая возможность поговорить о гарантиях безопасности для Украины», - рассказал Зеленский.

Он также отметил важность совместной позиции Европы по поддержке Украины.

«Очень важно использовать эти два дня в Брюсселе, чтобы встретиться со всеми нашими партнерами и иметь общую, не разделенную позицию Европы о том, как обезопасить Украину, наших граждан. Конечно, будем говорить и о том, как укрепить нашу армию», – сказал Президент.

Генсек НАТО подчеркнул, что западные государства должны сделать все возможное для обеспечения Украины необходимыми системами вооружений, в частности противовоздушной обороной.

«Очень высоко в повестке дня будет гарантирование того, чтобы Президент, его команда, Украина находились в лучшем положении в день, когда они решат начать мирные переговоры», – заявил он.

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