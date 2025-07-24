Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Забрав телефон незнайомця, поки той оговтувався після удару товариша: на Житормирщі судили крадія-рецидивіста

22:00, 24 липня 2025
28-річного чоловіка ув’язнили на 7 років.
Забрав телефон незнайомця, поки той оговтувався після удару товариша: на Житормирщі судили крадія-рецидивіста
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області засудив 28-річного жителя Бердичева за грабіж, шахрайство та зберігання психотропних речовин, вчинені повторно в умовах воєнного стану, призначивши йому 7 років і 3 місяці ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Чоловік, який неодноразово судимий як раніше, так і на теперішній час, протягом 2021-2024 років учинив низку злочинів, серед яких тяжкий, а саме грабіж, скоєний повторно, в умовах воєнного стану. Так, у травні 2022 року обвинувачений разом зі  своїм приятелем проходили вулицею біля зупинку громадського транспорту.

Товариш поконфліктував з випадковим перехожим та вдарив його, а коли чоловік упав, у нього випав смартфон. Обвинувачений забрав дорогий ґаджет, який пізніше здав у ломбард. Вартість відкрито викраденого майна складає понад 8 тис. грн.

Крім того, обвинувачений двічі вчинив шахрайські дії: від приводом подзвонити заволодів телефоном малознайомого чоловіка; іншу жінку обдурив, пообіцявши привезти дрова, за що отримав від неї 3 200 грн, а обіцянки так і не виконав.

Ще один злочин, вчинений обвинуваченим, пов’язаний з незаконним обігом психотропів:  чоловік придбав та зберігав при собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – PVP, загальною масою 0,3216 г.

Свою вину в усіх інкримінованих злочинах обвинувачений визнав повністю.

Також його вина доведена зібраними та дослідженими у ході судового розгляду доказами. Суд задовольнив цивільний позов потерпілої: стягнути з обвинуваченого  на її користь 3 200 грн.

Вирок ще не вступив у силу, і його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів (справа № 274/7141/21).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект Президента про посилення повноважень НАБУ і САП розглянемо на найближчому пленарному засіданні – Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроект Володимира Зеленського про посилення НАБУ і САП розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

У НАБУ заявили, що законопроект Президента Зеленського відновлює усі гарантії незалежності НАБУ і САП

НАБУ і САП заявили, що законопроект, поданий Президентом Зеленським, повертає усі процесуальні повноваження.

САП повернуть широту повноважень, а працівників НАБУ перевірять на поліграфі – Президент Зеленський вніс законопроект

Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект, яким скасовується частина змін стосовно НАБУ і САП, внесених законопроектом 12414, але передбачається поліграф для працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції.

На сайті Президента опублікували петицію щодо критичного стану з зарплатами в апаратах судів – РСУ

Також Рада суддів України ухвалила рішення про звернення до Президента України, що стосується розв'язання питання з критичним станом оплати праці працівників апаратів судів.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду