Забрав телефон незнайомця, поки той оговтувався після удару товариша: на Житормирщі судили крадія-рецидивіста

28-річного чоловіка ув’язнили на 7 років.

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Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області засудив 28-річного жителя Бердичева за грабіж, шахрайство та зберігання психотропних речовин, вчинені повторно в умовах воєнного стану, призначивши йому 7 років і 3 місяці ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба суду.

Чоловік, який неодноразово судимий як раніше, так і на теперішній час, протягом 2021-2024 років учинив низку злочинів, серед яких тяжкий, а саме грабіж, скоєний повторно, в умовах воєнного стану. Так, у травні 2022 року обвинувачений разом зі своїм приятелем проходили вулицею біля зупинку громадського транспорту.

Товариш поконфліктував з випадковим перехожим та вдарив його, а коли чоловік упав, у нього випав смартфон. Обвинувачений забрав дорогий ґаджет, який пізніше здав у ломбард. Вартість відкрито викраденого майна складає понад 8 тис. грн.

Крім того, обвинувачений двічі вчинив шахрайські дії: від приводом подзвонити заволодів телефоном малознайомого чоловіка; іншу жінку обдурив, пообіцявши привезти дрова, за що отримав від неї 3 200 грн, а обіцянки так і не виконав.

Ще один злочин, вчинений обвинуваченим, пов’язаний з незаконним обігом психотропів: чоловік придбав та зберігав при собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – PVP, загальною масою 0,3216 г.

Свою вину в усіх інкримінованих злочинах обвинувачений визнав повністю.

Також його вина доведена зібраними та дослідженими у ході судового розгляду доказами. Суд задовольнив цивільний позов потерпілої: стягнути з обвинуваченого на її користь 3 200 грн.

Вирок ще не вступив у силу, і його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів (справа № 274/7141/21).

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