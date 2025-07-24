Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Забрал телефон незнакомца, пока тот приходил в себя после удара товарища: на Житормирище судили вора-рецидивиста

22:00, 24 июля 2025
28-летнего мужчину посадили на 7 лет.
Забрал телефон незнакомца, пока тот приходил в себя после удара товарища: на Житормирище судили вора-рецидивиста
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области осудил 28-летнего жителя Бердичева за грабеж, мошенничество и хранение психотропных веществ, совершенных повторно в условиях военного положения, назначив ему 7 лет и 3 месяца заключения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина, неоднократно судимый как ранее, так и в настоящее время, в течение 2021-2024 годов совершил ряд преступлений, среди которых тяжкий, а именно грабеж, совершенный повторно, в условиях военного положения. Так, в мае 2022 года обвиняемый вместе со своим приятелем проходили по улице возле остановки общественного транспорта.

Товарищ поконфликтовал со случайным прохожим и ударил его, а когда мужчина упал, у него выпал смартфон. Обвиняемый забрал дорогой гаджет, позже сданный в ломбард. Стоимость открыто похищенного имущества составляет более 8 тыс. грн.

Кроме того, обвиняемый дважды совершил мошеннические действия: с предлогом позвонить завладел телефоном малознакомого мужчины; другую женщину обманул, пообещав привезти дрова, за что получил от нее 3200 грн, а обещания так и не выполнил.

Еще одно преступление, совершенное обвиняемым, связано с незаконным оборотом психотропов: мужчина приобрел и сохранял при себе особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен – PVP, общей массой 0,3216 г.

Свою вину во всех инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал полностью.

Также его вина подтверждена собранными и исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей: взыскать с обвиняемого в ее пользу 3 200 грн.

Приговор еще не вступил в силу и его можно обжаловать в апелляционном суде в течение 30 дней (дело № 274/7141/21).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект Президента об усилении полномочий НАБУ и САП рассмотрят на ближайшем пленарном заседании — Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект Владимира Зеленского об усилении НАБУ и САП будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

В НАБУ заявили, что законопроект Президента Зеленского восстанавливает все гарантии независимости НАБУ и САП

НАБУ и САП заявили, что законопроект, поданный Президентом Зеленским, возвращает все процессуальные полномочия.

САП вернут широту полномочий, а сотрудников НАБУ проверят на полиграфе – Президент Зеленский внес законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым отменяется часть изменений относительно НАБУ и САП, внесенных законопроектом 12414, но предусматривается полиграф для сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса Генпрокурора, ГБР, Нацполиции.

На сайте Президента опубликовали петицию о критическом состоянии с зарплатами в аппаратах судов – РСУ

Также Совет судей Украины принял решение об обращении к Президенту Украины, касающееся решения вопроса с критическим состоянием оплаты труда работников аппаратов судов.

Резонансные разоблачения в НАБУ ставят вопросы к открытым Бюро делам против украинского бизнеса

«Спецразоблачитель» для НАБУ Александр Кубраков, экс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикоррупционеров» и другие «совпадения» в деле Сергея Копистыри вызывают ряд вопросов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду