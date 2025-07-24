Забрал телефон незнакомца, пока тот приходил в себя после удара товарища: на Житормирище судили вора-рецидивиста

28-летнего мужчину посадили на 7 лет.

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Бердичевский горрайонный суд Житомирской области осудил 28-летнего жителя Бердичева за грабеж, мошенничество и хранение психотропных веществ, совершенных повторно в условиях военного положения, назначив ему 7 лет и 3 месяца заключения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина, неоднократно судимый как ранее, так и в настоящее время, в течение 2021-2024 годов совершил ряд преступлений, среди которых тяжкий, а именно грабеж, совершенный повторно, в условиях военного положения. Так, в мае 2022 года обвиняемый вместе со своим приятелем проходили по улице возле остановки общественного транспорта.

Товарищ поконфликтовал со случайным прохожим и ударил его, а когда мужчина упал, у него выпал смартфон. Обвиняемый забрал дорогой гаджет, позже сданный в ломбард. Стоимость открыто похищенного имущества составляет более 8 тыс. грн.

Кроме того, обвиняемый дважды совершил мошеннические действия: с предлогом позвонить завладел телефоном малознакомого мужчины; другую женщину обманул, пообещав привезти дрова, за что получил от нее 3200 грн, а обещания так и не выполнил.

Еще одно преступление, совершенное обвиняемым, связано с незаконным оборотом психотропов: мужчина приобрел и сохранял при себе особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен – PVP, общей массой 0,3216 г.

Свою вину во всех инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал полностью.

Также его вина подтверждена собранными и исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей: взыскать с обвиняемого в ее пользу 3 200 грн.

Приговор еще не вступил в силу и его можно обжаловать в апелляционном суде в течение 30 дней (дело № 274/7141/21).

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