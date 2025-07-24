У Держпраці пояснили, як визначається режим роботи для домашніх працівників

На домашніх працівників поширюються всі положення щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку, передбачені законодавством.

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Державна служба з питань праці пояснює, як визначається режим роботи для домашніх працівників.

Домашні працівники – це фізичні особи, які виконують домашню працю для домогосподарства за трудовим договором. Це можуть бути водій, садівник, кухар, няня, покоївка тощо.

На домашніх працівників поширюються всі положення щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку, передбачені законодавством про працю.

Можливість виконання домашнім працівником роботи у вихідні, святкові та неробочі дні має бути визначена трудовим договором, який укладається у письмовій форму у двох примірниках.

Якщо у зв’язку із специфікою домашньої праці не може бути додержана передбачена законом щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу, з тим щоб тривалість робочого часу за місячний обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

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