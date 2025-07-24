Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці пояснили, як визначається режим роботи для домашніх працівників

22:18, 24 липня 2025
На домашніх працівників поширюються всі положення щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку, передбачені законодавством.
У Держпраці пояснили, як визначається режим роботи для домашніх працівників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює,  як визначається режим роботи для домашніх працівників.

Домашні працівники – це фізичні особи, які виконують домашню працю для домогосподарства за трудовим договором. Це можуть бути водій, садівник, кухар, няня, покоївка тощо.

На домашніх працівників поширюються всі положення щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку, передбачені законодавством про працю.

Можливість виконання домашнім працівником роботи у вихідні, святкові та неробочі дні має бути визначена трудовим договором, який укладається у письмовій форму у двох примірниках.

Якщо у зв’язку із специфікою домашньої праці не може бути додержана передбачена законом щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу, з тим щоб тривалість робочого часу за місячний обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект Президента про посилення повноважень НАБУ і САП розглянемо на найближчому пленарному засіданні – Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроект Володимира Зеленського про посилення НАБУ і САП розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

У НАБУ заявили, що законопроект Президента Зеленського відновлює усі гарантії незалежності НАБУ і САП

НАБУ і САП заявили, що законопроект, поданий Президентом Зеленським, повертає усі процесуальні повноваження.

САП повернуть широту повноважень, а працівників НАБУ перевірять на поліграфі – Президент Зеленський вніс законопроект

Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект, яким скасовується частина змін стосовно НАБУ і САП, внесених законопроектом 12414, але передбачається поліграф для працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції.

На сайті Президента опублікували петицію щодо критичного стану з зарплатами в апаратах судів – РСУ

Також Рада суддів України ухвалила рішення про звернення до Президента України, що стосується розв'язання питання з критичним станом оплати праці працівників апаратів судів.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду