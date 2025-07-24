НАЗК роз’яснило питання повернення декларацій у відкритий доступ

У НАЗК пояснили підстави для повернення декларації у відкритий доступ.

Фото: НАЗК

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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що врегулювало механізм повернення декларацій до публічної частини Реєстру декларацій

У відомстві вирішили відповісти на найпоширеніші запитання щодо цієї теми.

Які підстави для повернення декларації у відкритий доступ?

Перш за все, варто нагадати, що абсолютно всі вилучені декларації буде повернуто у відкритий доступ Реєстру з наступного дня після припинення або скасування воєнного стану. Разом з тим, декларації можуть бути відкриті і до завершення дії воєнного стану.

18 липня 2025 року набув чинності наказ НАЗК, яким врегульовано механізм повернення декларацій до публічної частини Реєстру декларацій. До розробки такого механізму було залучено експертне середовище і громадськість шляхом проведення публічного громадського обговорення.

Обов’язковою умовою для ініціювання питання про повернення декларацій у відкритий доступ має бути відсутність жодної з підстав, передбачених частинами 7–14 статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” (Закон). Наприклад, можуть бути повернуті у відкритий доступ декларації, якщо декларант або його член сім’ї покинув місце здійснення службових повноважень – зону проведення активних бойових дій і при цьому у нього чи члена сім’ї відсутня інша підстава для застосування заходів захисту.

Разом з тим, відсутні підстави для відкриття декларацій, навіть у разі припинення однієї з підстав для вилучення, за наявності іншої підстави. Наприклад, якщо декларація була вилучена через те, що декларант працював у зоні проведення активних бойових дій та мав члена сім’ї – військовослужбовця. Навіть якщо особа залишила небезпечну територію, залишається підстава для закриття декларацій, поки член сім’ї перебуває на військовій службі.

НАЗК звертає увагу, що припинення трудових відносин не є беззаперечною умовою для відкриття декларацій. При вирішенні цього питання слід враховувати підставу для вилучення декларацій з відкритого доступу. Наприклад, заходи захисту застосовано з підстави, яка виникала виключно через виконання службових обов’язків. Звільнення особи або зміна характеру виконання повноважень, за відсутності іншої підстави для застосування заходів захисту, може стати підставою для повернення декларації у відкритий доступ.

Припинення шлюбних відносин між суб’єктом декларування і членом його сім’ї не є самостійною підставою для відкриття доступу до декларацій, якщо підстава для вилучення декларацій з вільного доступу є актуальною. Наприклад, декларація була вилучена з відкритого доступу на підставі того, що член сім’ї декларанта є військовослужбовцем. Згодом відбулося розірвання шлюбу, у зв’язку з чим ці особи припинили бути членами однієї сім’ї. У такому випадку підстава вважається такою, що припинилася, лише після звільнення відповідної особи з військової служби. До цього моменту є підстави для закриття доступу до декларації.

Хто має ініціювати повернення декларації в публічний доступ?

Якщо декларант продовжує працювати у тому самому органі, керівник якого і ініціював вилучення декларації (особа може змінювати посади, переміщатися в середині органу, його територіальних органах/підрозділах чи підприємствах, діяльність яких координується таким органом або діяльність з управління яких належить до такого органу.

Ініціювати повернення декларації до відкритого доступу може керівник або заступник керівника державного органу чи військового формування, де працює декларант.

Наприклад, декларант працював в ГУ ДПС у Вінницькій області, за наявності підстави його декларації були вилучені з відкритого доступу за поданням Голови Державної податкової служби України. Після припинення підстави декларант змінив місце роботи на ГУ ДПС у Черкаській області. Незважаючи на зміну місця роботи, ініціювати питання про повернення декларацій у відкритий доступ може Голова Державної податкової служби України.

Якщо ініціював вилучення декларації керівник одного органу, а тепер декларант працює в іншому органі.

Ініціювати повернення декларацій у відкритий доступ може керівник або заступник керівника того органу, де людина працює зараз, навіть якщо вилучення декларації ініціював керівник іншого органу. При цьому новий керівник декларанта має бути в переліку ініціаторів, визначених Порядком.

Наприклад, посадовець раніше працював у Міністерстві внутрішніх справ (МВС), і саме керівник цього органу ініціював вилучення декларацій. Згодом він звільнився з МВС і перейшов на роботу до Міністерства розвитку громад та територій України. Якщо відсутні підстави для вилучення декларації, то повідомлення про повернення декларацій у відкритий доступ подає вже новий роботодавець — Міністр розвитку громад та територій України.

Якщо декларант вже не працює і не служить в жодному державному органі чи військовому формуванні.

Ініціювати таке подання має керівник або заступник керівника того органу, який ініціював вилучення декларацій з відкритого доступу.

Наприклад, посадовець раніше працював у Київській міській раді, Голова якої направляв подання про вилучення декларації. Посадовець звільнився і не працює в інших державних органах та органах місцевого самоврядування. У такому випадку саме Голова Київської міської ради або її секретар може ініціювати відкриття доступу до декларацій, якщо відсутні підстави для вилучення декларації.

Звернення самих субʼєктів декларування, третіх осіб, а також керівників органів, які не можуть бути ініціаторами, з проханням повернути декларації до відкритого доступу НАЗК не будуть задоволені, а декларації будуть повернуті у відкритий доступ після завершення чи скасування воєнного стану в силу Закону.

Якщо втратила актуальність підстава, з якої вилучено декларації з відкритого доступу, але виникла інша підстава, чи потрібно подавати повторне подання до НАЗК?

Не потрібно.

Як ініціювати повернення декларації у відкритий доступ?

Ініціатор має право направити до НАЗК повідомлення за формою, передбаченою Порядком, у додатку до повідомлення надається список декларантів, декларації яких підлягають поверненню у відкритий доступ. Повідомлення і додаток до нього має бути підписаний ініціатором і скріплений печаткою органу. Додаток до повідомлення надається також на електронному носієві інформації.

За результатами розгляду повідомлення, у разі відповідності його вказаним вимогам і можливості ідентифікувати осіб, зазначених в ньому, НАЗК скасовує заходи безпеки та повертає декларації у відкритий доступ.

Чи зобов’язаний ініціатор перевіряти актуальність наявності підстави для застосування заходів захисту особи для ініціювання питання про повернення декларацій у відкритий доступ?

Ініціатор звертається до НАЗК з повідомленням про відкриття декларацій як на підставі письмового звернення декларанта, так і у разі самостійного встановлення декларантів, декларації яких підлягають відкриттю. Це може бути, наприклад, при перевірці факту своєчасності подання декларації. Обов’язку перевіряти актуальність дії підстави для вилучення декларації стосовно декларантів, до яких вже застосовано заходи захисту, Порядок не визначає.

Хто перевіряє обґрунтованість повідомлення про відкриття доступу до декларацій?

Достовірність даних, вказаних у повідомленні, у тому числі щодо відсутності підстав для невідображення декларації у відкритому доступі, забезпечує особа, яка підписала повідомлення.

Нагадуємо, що НАЗК не перевіряє обґрунтованість підстав як для вилучення, так і для повернення декларацій у відкритий доступ, а лише технічно забезпечує їх вилучення та повернення в публічну частину Реєстру декларацій після отримання належно оформлених подання чи повідомлення.

Який строк для розгляду повідомлення?

10 робочих днів з дня, наступного за днем надходження повідомлення.

НАЗК письмово повідомляє ініціатора лише про залишення повідомлення без розгляду, а також у випадках, якщо особу, вказану у повідомленні, не ідентифіковано.

Повідомлення може бути надіслано повторно після усунення підстав для залишення його без розгляду.

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