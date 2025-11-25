Конкурс до Львівського апеляційного суду — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 25 листопада Комісією ухвалено такі рішення:

Костюк Уляна Ігорівна - перерва

Березень Юрій Валентинович - 689,26 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Поліщук Юлія Романівна - 685,9 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 5 кандидатами: 3 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, з 2 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

