Конкурс в Львовский апелляционный суд — двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 55 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на 28 вакантных должностей судей в Львовском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Львовском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 25 ноября Комиссией приняты такие решения:

Костюк Ульяна Игоревна — перерыв

Березень Юрий Валентинович — 689,26 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Полищук Юлия Романовна — 685,9 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

В целом проведены собеседования с 5 кандидатами: 3 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, с 2 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

