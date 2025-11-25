  1. Суд инфо

Конкурс в Львовский апелляционный суд — двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

19:05, 25 ноября 2025
ВККС отметила, что 55 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на 28 вакантных должностей судей в Львовском апелляционном суде.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Львовском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 25 ноября Комиссией приняты такие решения:

Костюк Ульяна Игоревна — перерыв

Березень Юрий Валентинович — 689,26 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Полищук Юлия Романовна — 685,9 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что 55 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на 28 вакантных должностей судей в Львовском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 5 кандидатами: 3 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, с 2 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

