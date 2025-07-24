НАПК разъяснило вопрос возвращения деклараций в открытый доступ

В НАПК пояснили основания для возвращения декларации в открытый доступ.

Фото: НАПК

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что урегулировало механизм возвращения деклараций в публичную часть Реестра деклараций.

В ведомстве решили ответить на самые распространенные вопросы по этой теме.

Каковы основания для возвращения декларации в открытый доступ?

Прежде всего стоит напомнить, что абсолютно все изъятые декларации будут возвращены в открытый доступ Реестра на следующий день после прекращения или отмены военного положения. Вместе с тем, декларации могут быть открыты и до завершения действия военного положения.

18 июля 2025 года вступил в силу приказ НАПК, которым урегулирован механизм возвращения деклараций в публичную часть Реестра деклараций. К разработке такого механизма было привлечено экспертное сообщество и общественность путем проведения публичного общественного обсуждения.

Обязательным условием для инициирования вопроса о возвращении деклараций в открытый доступ должно быть отсутствие ни одного из оснований, предусмотренных частями 7–14 статьи 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (Закон). Например, могут быть возвращены в открытый доступ декларации, если декларант или член его семьи покинул место осуществления служебных полномочий — зону проведения активных боевых действий, и при этом у него или члена семьи отсутствует иное основание для применения мер защиты.

Вместе с тем отсутствуют основания для открытия деклараций даже в случае прекращения одного из оснований для изъятия, если остается другое. Например, если декларация была изъята потому, что декларант работал в зоне проведения активных боевых действий и имел члена семьи — военнослужащего. Даже если человек покинул опасную территорию, сохраняется основание для закрытия декларации до тех пор, пока член семьи находится на военной службе.

НАПК обращает внимание, что прекращение трудовых отношений не является безусловным основанием для открытия декларации. При решении этого вопроса следует учитывать основание для изъятия декларации из открытого доступа. Например, меры защиты применены по основанию, которое возникало исключительно из-за выполнения служебных обязанностей. Увольнение лица или изменение характера выполнения полномочий при отсутствии иного основания для применения мер защиты может стать основанием для возвращения декларации в открытый доступ.

Прекращение брака между субъектом декларирования и членом его семьи не является самостоятельным основанием для открытия доступа к декларациям, если основание для их изъятия из открытого доступа остается актуальным. Например, декларация была изъята на основании того, что член семьи декларанта является военнослужащим. Позже брак был расторгнут, и эти лица перестали считаться членами одной семьи. В таком случае основание считается прекращенным только после увольнения соответствующего лица с военной службы. До этого момента существуют основания для закрытия доступа к декларации.

Кто должен инициировать возвращение декларации в публичный доступ?

Если декларант продолжает работать в том же органе, руководитель которого и инициировал изъятие декларации (человек может менять должности, перемещаться внутри органа, его территориальных органов/подразделений или предприятий, деятельность которых координируется этим органом).

Инициировать возвращение декларации в открытый доступ может руководитель или заместитель руководителя государственного органа или военного формирования, где работает декларант.

Например, декларант работал в ГУ ГНС в Винницкой области, и его декларации были изъяты по представлению Главы Государственной налоговой службы Украины. После прекращения основания декларант перешел в ГУ ГНС в Черкасской области. Несмотря на смену места работы, инициировать возвращение декларации может Глава ГНС Украины.

Если изъятие декларации инициировал руководитель одного органа, а теперь декларант работает в другом органе.

Инициировать возвращение декларации может руководитель или заместитель руководителя органа, где человек работает сейчас, даже если изъятие инициировал другой орган. При этом новый руководитель должен входить в перечень инициаторов, определенных Порядком.

Например, чиновник ранее работал в МВД, и именно его руководитель инициировал изъятие. Позже он уволился и перешел в Минрегион. Если отсутствуют основания для изъятия, уведомление подает уже новый работодатель — Министр развития общин и территорий Украины.

Если декларант уже не работает и не служит в каком-либо органе власти или военном формировании.

Инициировать подачу должен руководитель или заместитель того органа, который инициировал изъятие декларации.

Например, чиновник ранее работал в Киевском городском совете, глава которого направил представление об изъятии. После увольнения человек не работает в других органах. В таком случае инициатором может быть Глава Киевского городского совета или его секретарь, если отсутствуют основания для закрытия декларации.

Обращения самих субъектов декларирования, третьих лиц, а также руководителей органов, не имеющих полномочий инициировать, не будут удовлетворены. Декларации вернутся в открытый доступ после отмены или завершения военного положения согласно Закону.

Если утратила актуальность одна причина изъятия декларации, но возникла другая, нужно ли повторно подавать обращение в НАПК?

Нет, не нужно.

Как инициировать возвращение декларации в открытый доступ?

Инициатор имеет право направить в НАПК уведомление по форме, предусмотренной Порядком. В приложении к уведомлению предоставляется список декларантов, чьи декларации подлежат возвращению. Уведомление и приложение подписываются инициатором и скрепляются печатью органа. Приложение также подается на электронном носителе.

По результатам рассмотрения, при соответствии требованиям и возможности идентифицировать лиц, указанных в уведомлении, НАПК отменяет меры защиты и возвращает декларации в публичный доступ.

Обязан ли инициатор проверять актуальность оснований для применения мер защиты перед подачей уведомления?

Инициатор подает уведомление как на основании письменного обращения декларанта, так и при самостоятельном выявлении случаев, когда декларации подлежат открытию. Это возможно, например, при проверке своевременности подачи декларации. Обязанности проверять действительность основания для изъятия декларации в отношении лиц, к которым применены меры защиты, Порядок не предусматривает.

Кто проверяет обоснованность уведомления об открытии декларации?

Достоверность данных в уведомлении, включая отсутствие оснований для закрытия декларации, обеспечивает лицо, подписавшее документ.

НАПК не проверяет обоснованность оснований ни для изъятия, ни для возвращения декларации — оно лишь технически обеспечивает их удаление и восстановление в публичной части Реестра после получения должным образом оформленных уведомлений.

Каков срок рассмотрения уведомления?

10 рабочих дней с дня, следующего за днем поступления.

НАПК письменно уведомляет инициатора только о случаях оставления уведомления без рассмотрения или невозможности идентификации лица.

Уведомление может быть направлено повторно после устранения причин, по которым его оставили без рассмотрения.

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