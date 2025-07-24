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В Гоструда объяснили, как определяется режим работы для домашних работников

22:18, 24 июля 2025
На домашних работников распространяются все положения о продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предусмотренные законодательством.
В Гоструда объяснили, как определяется режим работы для домашних работников
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, как определяется режим работы для домашних работников.

Домашние работники – это физические лица, выполняющие домашний труд для домохозяйства по трудовому договору. Это могут быть водитель, садовник, повар, няня, горничная и т.д.

На домашних работников распространяются все положения о продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предусмотренные законодательством о труде.

Возможность выполнения домашним работником работы по выходным, праздничным и нерабочим дням должна быть определена трудовым договором, который заключается в письменной форме в двух экземплярах.

Если в связи со спецификой домашнего труда не может быть соблюдена предусмотренная законом ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за месячный учетный период не превышала нормального числа рабочих часов.

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Гоструда

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