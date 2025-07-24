Болгарія узаконила участь у судових засіданнях через відеозв’язок

Болгарія дозволила судові засідання через відеоконференції та запровадила обов’язкову електронну комунікацію з судами.

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Парламент Болгарії у другому читанні ухвалив зміни до Адміністративно-процесуального кодексу, які вперше дозволяють брати участь у судових засіданнях за допомогою відеоконференцій. Про це повідомило Болгарське національне радіо (БНР).

Згідно з нововведеннями, суди зможуть дозволяти одній зі сторін брати участь у процесі онлайн з міркувань безпеки або з інших вагомих причин. Міністр юстиції Болгарії Георгій Георгієв наголосив, що це рішення сприятиме швидкості та економії процесуальних ресурсів.

«Завдяки відеоконференційному зв'язку є можливість, замість того щоб подорожувати, з'явитися в відповідному окружному суді, в якому було розглянуто справу в першій інстанції, і за допомогою відеоконференційного зв'язку суддя в Софії може переконатися, що це ті самі сторони, і продовжити розгляд справи», — пояснив Георгієв.

Крім того, парламент Болгарії запровадив обов’язкову електронну комунікацію громадян із судами. За словами міністра, це допоможе уникнути ситуацій, коли судові виклики, надіслані поштою, ігноруються. Нові правила спрямовані на підвищення ефективності судової системи та спрощення доступу до правосуддя.

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