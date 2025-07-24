Болгария узаконила участие в судебных заседаниях через видеосвязь

Болгария разрешила судебные заседания через видеоконференции и ввела обязательную электронную коммуникацию с судами.

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Парламент Болгарии во втором чтении принял изменения в Административно-процессуальный кодекс, которые впервые позволяют участвовать в судебных заседаниях с помощью видеоконференций. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

Согласно нововведениям, суды смогут разрешать одной из сторон участвовать в процессе онлайн из соображений безопасности или по другим веским причинам. Министр юстиции Болгарии Георгий Георгиев подчеркнул, что это решение будет способствовать скорости и экономии процессуальных ресурсов.

«Благодаря видеоконференцсвязи есть возможность, вместо того чтобы путешествовать, явиться в соответствующий окружной суд, в котором было рассмотрено дело в первой инстанции, и с помощью видеоконференцсвязи судья в Софии может убедиться, что это те же стороны, и продолжить рассмотрение дела», — пояснил Георгиев.

Кроме того, парламент Болгарии ввел обязательную электронную коммуникацию граждан с судами. По словам министра, это поможет избежать ситуаций, когда судебные повестки, отправленные по почте, игнорируются. Новые правила направлены на повышение эффективности судебной системы и упрощение доступа к правосудию.

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