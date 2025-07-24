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Суддя ВАКС повідомив про тиск і збір інформації про нього та його близьких

21:09, 24 липня 2025
Суддя ВАКС звернувся до ВРП та Офісу Генерального прокуратура через втручання в його роботу.
Суддя ВАКС повідомив про тиск і збір інформації про нього та його близьких
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Суддя Вищого антикорупційного суду звернувся до Вищої ради правосуддя та генерального прокурора України із заявою про втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя. Про це повідомила  пресслужба ВАКС.

У заяві суддя зазначив, що втручання, ймовірно, здійснюється з боку правоохоронних органів і проявляється у несанкціонованому зборі інформації про нього та його близьких як засобу тиску. Суддя пов’язує ці дії з ухваленням ним як слідчим суддею низки рішень у кримінальних провадженнях, які викликали значний суспільний резонанс.

Ім’я судді не розголошується, як і деталі щодо конкретних проваджень чи їхнього суспільного значення. У ВАКС підкреслили, що спроби тиску супроводжуються активною інформаційною кампанією, спрямованою на дискредитацію судді та його рішень. Для цього використовуються різні інформаційні ресурси, які намагаються підірвати авторитет судді та поставити під сумнів законність його дій у певних справах.

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суддя ВАКС ВРП офіс генерального прокурора

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