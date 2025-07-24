Судья ВАКС сообщил о давлении и сборе информации о нем и его близких

Судья ВАКС обратился в ВРП и Офис Генерального прокурора из-за вмешательства в его работу.

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Судья Высшего антикоррупционного суда обратился в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору Украины с заявлением о вмешательстве в его деятельность по осуществлению правосудия. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

В заявлении судья отметил, что вмешательство, вероятно, осуществляется со стороны правоохранительных органов и проявляется в несанкционированном сборе информации о нем и его близких как средстве давления. Судья связывает эти действия с принятием им как следственным судьей ряда решений в уголовных производствах, которые вызвали значительный общественный резонанс.

Имя судьи не разглашается, как и детали относительно конкретных производств или их общественного значения. В ВАКС подчеркнули, что попытки давления сопровождаются активной информационной кампанией, направленной на дискредитацию судьи и его решений. Для этого используются различные информационные ресурсы, которые пытаются подорвать авторитет судьи и поставить под сомнение законность его действий в определенных делах.

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