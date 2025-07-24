Практика судов
  1. В Украине

Россия блокирует возвращение сотен украинских детей, – вице-спикер Елена Кондратюк

20:58, 24 июля 2025
Россия скрывает данные о похищенных украинских детях.
Россия блокирует возвращение сотен украинских детей, – вице-спикер Елена Кондратюк
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк заявила, что Россия сознательно скрывает информацию о похищенных украинских детях, затрудняя их возвращение домой. Об этом она сообщила, комментируя результаты переговоров о возвращении детей.

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле украинская сторона передала России список из 339 детей, чьи имена официально подтверждены, с требованием вернуть каждого ребенка без дополнительных условий или обменов. Однако на третьем раунде переговоров Россия предоставила информацию только о 20% детей из этого списка, оставив остальных без каких-либо данных. По словам Кондратюк, это свидетельствует о преднамеренном сокрытии преступлений против украинских детей.

«Киднэппинг государственного масштаба. Кто-то верит, что Россия, которая похищает детей, дает им свое гражданство, меняет имена и усыновляет — не имеет полной информации о каждом ребенке? Конечно, нет!» — подчеркнула вице-спикер.

Кондратюк подчеркнула, что каждый ребенок имеет право вернуться домой. Украина вместе с международными партнерами будет продолжать оказывать давление на Россию, чтобы добиться возвращения всех незаконно вывезенных детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия дети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект Президента об усилении полномочий НАБУ и САП рассмотрят на ближайшем пленарном заседании — Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект Владимира Зеленского об усилении НАБУ и САП будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

В НАБУ заявили, что законопроект Президента Зеленского восстанавливает все гарантии независимости НАБУ и САП

НАБУ и САП заявили, что законопроект, поданный Президентом Зеленским, возвращает все процессуальные полномочия.

САП вернут широту полномочий, а сотрудников НАБУ проверят на полиграфе – Президент Зеленский внес законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым отменяется часть изменений относительно НАБУ и САП, внесенных законопроектом 12414, но предусматривается полиграф для сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса Генпрокурора, ГБР, Нацполиции.

На сайте Президента опубликовали петицию о критическом состоянии с зарплатами в аппаратах судов – РСУ

Также Совет судей Украины принял решение об обращении к Президенту Украины, касающееся решения вопроса с критическим состоянием оплаты труда работников аппаратов судов.

Резонансные разоблачения в НАБУ ставят вопросы к открытым Бюро делам против украинского бизнеса

«Спецразоблачитель» для НАБУ Александр Кубраков, экс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикоррупционеров» и другие «совпадения» в деле Сергея Копистыри вызывают ряд вопросов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду