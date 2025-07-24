Россия блокирует возвращение сотен украинских детей, – вице-спикер Елена Кондратюк

Россия скрывает данные о похищенных украинских детях.

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Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк заявила, что Россия сознательно скрывает информацию о похищенных украинских детях, затрудняя их возвращение домой. Об этом она сообщила, комментируя результаты переговоров о возвращении детей.

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле украинская сторона передала России список из 339 детей, чьи имена официально подтверждены, с требованием вернуть каждого ребенка без дополнительных условий или обменов. Однако на третьем раунде переговоров Россия предоставила информацию только о 20% детей из этого списка, оставив остальных без каких-либо данных. По словам Кондратюк, это свидетельствует о преднамеренном сокрытии преступлений против украинских детей.

«Киднэппинг государственного масштаба. Кто-то верит, что Россия, которая похищает детей, дает им свое гражданство, меняет имена и усыновляет — не имеет полной информации о каждом ребенке? Конечно, нет!» — подчеркнула вице-спикер.

Кондратюк подчеркнула, что каждый ребенок имеет право вернуться домой. Украина вместе с международными партнерами будет продолжать оказывать давление на Россию, чтобы добиться возвращения всех незаконно вывезенных детей.

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