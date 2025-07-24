Росія блокує повернення сотень українських дітей, – віцеспікерка Олена Кондратюк

Росія приховує дані про викрадених українських дітей.

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Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що Росія свідомо приховує інформацію про викрадених українських дітей, ускладнюючи їхнє повернення додому. Про це вона повідомила, коментуючи результати переговорів щодо повернення дітей.

Під час другого раунду переговорів у Стамбулі українська сторона передала Росії список із 339 дітей, чиї імена офіційно підтверджені, із вимогою повернути кожну дитину без додаткових умов чи обмінів. Однак на третьому раунді переговорів Росія надала інформацію лише про 20% дітей із цього списку, залишивши решту без будь-яких даних. За словами Кондратюк, це свідчить про навмисне приховування злочинів проти українських дітей.

«Кіднепінг державного масштабу. Хтось вірить, що росія, яка викрадає дітей, дає їм своє громадянство, змінює імена і всиновлює — не має повної інформації про кожну дитину? Звісно, ні!» — наголосила віцеспікерка.

Кондратюк підкреслила, що кожна дитина має право повернутися додому. Україна разом із міжнародними партнерами продовжуватиме чинити тиск на Росію, щоб домогтися повернення всіх незаконно вивезених дітей.

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