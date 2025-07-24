Практика судів
  1. В Україні

Росія блокує повернення сотень українських дітей, – віцеспікерка Олена Кондратюк

20:58, 24 липня 2025
Росія приховує дані про викрадених українських дітей.
Росія блокує повернення сотень українських дітей, – віцеспікерка Олена Кондратюк
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що Росія свідомо приховує інформацію про викрадених українських дітей, ускладнюючи їхнє повернення додому. Про це вона повідомила, коментуючи результати переговорів щодо повернення дітей.

Під час другого раунду переговорів у Стамбулі українська сторона передала Росії список із 339 дітей, чиї імена офіційно підтверджені, із вимогою повернути кожну дитину без додаткових умов чи обмінів. Однак на третьому раунді переговорів Росія надала інформацію лише про 20% дітей із цього списку, залишивши решту без будь-яких даних. За словами Кондратюк, це свідчить про навмисне приховування злочинів проти українських дітей.

«Кіднепінг державного масштабу. Хтось вірить, що росія, яка викрадає дітей, дає їм своє громадянство, змінює імена і всиновлює — не має повної інформації про кожну дитину? Звісно, ні!» — наголосила віцеспікерка.

Кондратюк підкреслила, що кожна дитина має право повернутися додому. Україна разом із міжнародними партнерами продовжуватиме чинити тиск на Росію, щоб домогтися повернення всіх незаконно вивезених дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія діти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект Президента про посилення повноважень НАБУ і САП розглянемо на найближчому пленарному засіданні – Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроект Володимира Зеленського про посилення НАБУ і САП розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

У НАБУ заявили, що законопроект Президента Зеленського відновлює усі гарантії незалежності НАБУ і САП

НАБУ і САП заявили, що законопроект, поданий Президентом Зеленським, повертає усі процесуальні повноваження.

САП повернуть широту повноважень, а працівників НАБУ перевірять на поліграфі – Президент Зеленський вніс законопроект

Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект, яким скасовується частина змін стосовно НАБУ і САП, внесених законопроектом 12414, але передбачається поліграф для працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції.

На сайті Президента опублікували петицію щодо критичного стану з зарплатами в апаратах судів – РСУ

Також Рада суддів України ухвалила рішення про звернення до Президента України, що стосується розв'язання питання з критичним станом оплати праці працівників апаратів судів.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду