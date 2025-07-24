200 млн на пісок, ремонти й укриття – прокуратура висунула підозри 10 посадовцям Одещини

На Одещині посадовці завдали збитків на понад 200 млн грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що посадовці Одеської області завдали місцевим бюджетам збитків на суму 200,63 мільйона гривень. Прокуратура висунула підозри вісьмом посадовим особам і двом представникам приватних компаній, які причетні до корупційних схем.

За інформацією Одеської обласної прокуратури, підозри отримали:

Вилківський міський голова — за пособництво в незаконному видобутку майже 8 тисяч кубометрів піску з річки Дунай.

Директор КП «Комунальник» — за порушення екологічного законодавства.

Колишній директор ДП «ДГ ім. Кутузова» ОДСДС НААН — за розтрату державної продукції через продаж за заниженими цінами.

Колишній начальник управління освіти Доброславської селищної ради — за зловживання під час ремонту шкільної покрівлі.

Колишній начальник частини забезпечення ДСНС в Одеській області — за неналежне зберігання матеріальних цінностей.

Голова Доброславської селищної ради — за службову недбалість під час санації водойми.

Голова Старокозацької сільської ради — за службову недбалість при реалізації енергоефективного проєкту.

Депутат Фонтанської сільської ради — за розтрату під час виконання будівельних робіт.

Керівник будівельної компанії — за привласнення коштів під час будівництва амбулаторії сімейної медицини.

Керівник юридичної особи приватного права та інженер технагляду — за привласнення коштів під час ремонту захисного укриття.

«З кожною справою ми бачимо одне і те саме — ті, хто мав служити громадам, системно наживалися на них. Повторюю: не має значення Київ, чи маленьке село на півдні — закон один для всіх. Обласні прокуратури продовжують роботу. І вона буде лише посилюватися», — наголосив Кравченко. Він додав, що обласні прокуратури посилюють роботу з виявлення корупційних схем, і ця діяльність лише набиратиме обертів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.