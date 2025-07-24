Практика судів
  1. В Україні

200 млн на пісок, ремонти й укриття – прокуратура висунула підозри 10 посадовцям Одещини

20:24, 24 липня 2025
На Одещині посадовці завдали збитків на понад 200 млн грн.
200 млн на пісок, ремонти й укриття – прокуратура висунула підозри 10 посадовцям Одещини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що посадовці Одеської області завдали місцевим бюджетам збитків на суму 200,63 мільйона гривень. Прокуратура висунула підозри вісьмом посадовим особам і двом представникам приватних компаній, які причетні до корупційних схем.

За інформацією Одеської обласної прокуратури, підозри отримали:

  • Вилківський міський голова — за пособництво в незаконному видобутку майже 8 тисяч кубометрів піску з річки Дунай.
  • Директор КП «Комунальник» — за порушення екологічного законодавства.
  • Колишній директор ДП «ДГ ім. Кутузова» ОДСДС НААН — за розтрату державної продукції через продаж за заниженими цінами.
  • Колишній начальник управління освіти Доброславської селищної ради — за зловживання під час ремонту шкільної покрівлі.
  • Колишній начальник частини забезпечення ДСНС в Одеській області — за неналежне зберігання матеріальних цінностей.
  • Голова Доброславської селищної ради — за службову недбалість під час санації водойми.
  • Голова Старокозацької сільської ради — за службову недбалість при реалізації енергоефективного проєкту.
  • Депутат Фонтанської сільської ради — за розтрату під час виконання будівельних робіт.
  • Керівник будівельної компанії — за привласнення коштів під час будівництва амбулаторії сімейної медицини.
  • Керівник юридичної особи приватного права та інженер технагляду — за привласнення коштів під час ремонту захисного укриття.

«З кожною справою ми бачимо одне і те саме — ті, хто мав служити громадам, системно наживалися  на них. Повторюю: не має значення Київ, чи маленьке село на півдні — закон один для всіх. Обласні прокуратури продовжують роботу. І вона буде лише посилюватися», — наголосив Кравченко. Він додав, що обласні прокуратури посилюють роботу з виявлення корупційних схем, і ця діяльність лише набиратиме обертів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура гроші прокурор Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект Президента про посилення повноважень НАБУ і САП розглянемо на найближчому пленарному засіданні – Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроект Володимира Зеленського про посилення НАБУ і САП розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

У НАБУ заявили, що законопроект Президента Зеленського відновлює усі гарантії незалежності НАБУ і САП

НАБУ і САП заявили, що законопроект, поданий Президентом Зеленським, повертає усі процесуальні повноваження.

САП повернуть широту повноважень, а працівників НАБУ перевірять на поліграфі – Президент Зеленський вніс законопроект

Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект, яким скасовується частина змін стосовно НАБУ і САП, внесених законопроектом 12414, але передбачається поліграф для працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції.

На сайті Президента опублікували петицію щодо критичного стану з зарплатами в апаратах судів – РСУ

Також Рада суддів України ухвалила рішення про звернення до Президента України, що стосується розв'язання питання з критичним станом оплати праці працівників апаратів судів.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду