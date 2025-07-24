200 млн на пісок, ремонти й укриття – прокуратура висунула підозри 10 посадовцям Одещини

20:24, 24 липня 2025
На Одещині посадовці завдали збитків на понад 200 млн грн.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що посадовці Одеської області завдали місцевим бюджетам збитків на суму 200,63 мільйона гривень. Прокуратура висунула підозри вісьмом посадовим особам і двом представникам приватних компаній, які причетні до корупційних схем.
За інформацією Одеської обласної прокуратури, підозри отримали:
- Вилківський міський голова — за пособництво в незаконному видобутку майже 8 тисяч кубометрів піску з річки Дунай.
- Директор КП «Комунальник» — за порушення екологічного законодавства.
- Колишній директор ДП «ДГ ім. Кутузова» ОДСДС НААН — за розтрату державної продукції через продаж за заниженими цінами.
- Колишній начальник управління освіти Доброславської селищної ради — за зловживання під час ремонту шкільної покрівлі.
- Колишній начальник частини забезпечення ДСНС в Одеській області — за неналежне зберігання матеріальних цінностей.
- Голова Доброславської селищної ради — за службову недбалість під час санації водойми.
- Голова Старокозацької сільської ради — за службову недбалість при реалізації енергоефективного проєкту.
- Депутат Фонтанської сільської ради — за розтрату під час виконання будівельних робіт.
- Керівник будівельної компанії — за привласнення коштів під час будівництва амбулаторії сімейної медицини.
- Керівник юридичної особи приватного права та інженер технагляду — за привласнення коштів під час ремонту захисного укриття.
«З кожною справою ми бачимо одне і те саме — ті, хто мав служити громадам, системно наживалися на них. Повторюю: не має значення Київ, чи маленьке село на півдні — закон один для всіх. Обласні прокуратури продовжують роботу. І вона буде лише посилюватися», — наголосив Кравченко. Він додав, що обласні прокуратури посилюють роботу з виявлення корупційних схем, і ця діяльність лише набиратиме обертів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.