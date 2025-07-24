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Руслан Стефанчук запросив спікера Палати представників США Майка Джонсона до Києва

20:08, 24 липня 2025
Стефанчук і Джонсон обговорили стратегію стримування РФ.
Руслан Стефанчук запросив спікера Палати представників США Майка Джонсона до Києва
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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, під час якої запросив його відвідати Київ. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

«Запросив колегу особисто відвідати Київ, а також домовилися зустрітися в рамках Парламентського Саміту Великої Сімки у Канаді у вересні. Наше партнерство зміцнюється, а спільні рішення наближають мир та безпеку в Європі й світі», — зазначив Стефанчук.

Під час бесіди голова Верховної Ради подякував Джонсону за незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів і наголосив на важливості посилення санкційного тиску на Росію. Сторони обговорили подальші кроки для стримування агресора та зміцнення безпеки, а також домовилися активізувати міжпарламентську співпрацю, яка є ключовою складовою стратегічного партнерства між Україною та США.

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США Київ Руслан Стефанчук Борис Джонсон

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