Руслан Стефанчук пригласил спикера Палаты представителей США Майка Джонсона в Киев

Стефанчук и Джонсон обсудили стратегию сдерживания РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, во время которого пригласил его посетить Киев. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

«Пригласил коллегу лично посетить Киев, а также договорились встретиться в рамках Парламентского саммита Большой семерки в Канаде в сентябре. Наше партнерство укрепляется, а совместные решения приближают мир и безопасность в Европе и мире», — отметил Стефанчук.

Во время беседы председатель Верховной Рады поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов и подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию. Стороны обсудили дальнейшие шаги по сдерживанию агрессора и укреплению безопасности, а также договорились активизировать межпарламентское сотрудничество, которое является ключевой составляющей стратегического партнерства между Украиной и США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.