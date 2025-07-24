200 млн на песок, ремонты и укрытия – прокуратура выдвинула подозрения 10 чиновникам Одесской области

В Одесской области чиновники нанесли ущерб на сумму более 200 млн грн.

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что чиновники Одесской области нанесли местным бюджетам ущерб на сумму 200,63 миллиона гривен. Прокуратура выдвинула подозрения восьми должностным лицам и двум представителям частных компаний, причастным к коррупционным схемам.

По информации Одесской областной прокуратуры, подозрения получили:

Вилковский городской голова — за пособничество в незаконной добыче почти 8 тысяч кубометров песка из реки Дунай.

Директор КП «Коммунальник» — за нарушение экологического законодательства.

Бывший директор ГП «ДГ им. Кутузова» ОДСДС НААН — за растрату государственной продукции путем продажи по заниженным ценам.

Бывший начальник управления образования Доброславского поселкового совета — за злоупотребления при ремонте школьной кровли.

Бывший начальник части обеспечения ГСЧС в Одесской области — за ненадлежащее хранение материальных ценностей.

Председатель Доброславского поселкового совета — за служебную халатность при санации водоема.

Председатель Старокозацкого сельского совета — за служебную халатность при реализации энергоэффективного проекта.

Депутат Фонтанского сельского совета — за растрату при выполнении строительных работ.

Руководитель строительной компании — за присвоение средств при строительстве амбулатории семейной медицины.

Руководитель юридического лица частного права и инженер технадзора — за присвоение средств во время ремонта защитного укрытия.

«С каждым делом мы видим одно и то же — те, кто должен был служить общинам, системно наживался на них. Повторяю: не имеет значения Киев или маленькое село на юге — закон один для всех. Областные прокуратуры продолжают работу. И она будет только усиливаться», — подчеркнул Кравченко. Он добавил, что областные прокуратуры усиливают работу по выявлению коррупционных схем, и эта деятельность будет только набирать обороты.

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