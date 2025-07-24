200 млн на песок, ремонты и укрытия – прокуратура выдвинула подозрения 10 чиновникам Одесской области

20:24, 24 июля 2025
В Одесской области чиновники нанесли ущерб на сумму более 200 млн грн.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что чиновники Одесской области нанесли местным бюджетам ущерб на сумму 200,63 миллиона гривен. Прокуратура выдвинула подозрения восьми должностным лицам и двум представителям частных компаний, причастным к коррупционным схемам.
По информации Одесской областной прокуратуры, подозрения получили:
- Вилковский городской голова — за пособничество в незаконной добыче почти 8 тысяч кубометров песка из реки Дунай.
- Директор КП «Коммунальник» — за нарушение экологического законодательства.
- Бывший директор ГП «ДГ им. Кутузова» ОДСДС НААН — за растрату государственной продукции путем продажи по заниженным ценам.
- Бывший начальник управления образования Доброславского поселкового совета — за злоупотребления при ремонте школьной кровли.
- Бывший начальник части обеспечения ГСЧС в Одесской области — за ненадлежащее хранение материальных ценностей.
- Председатель Доброславского поселкового совета — за служебную халатность при санации водоема.
- Председатель Старокозацкого сельского совета — за служебную халатность при реализации энергоэффективного проекта.
- Депутат Фонтанского сельского совета — за растрату при выполнении строительных работ.
- Руководитель строительной компании — за присвоение средств при строительстве амбулатории семейной медицины.
- Руководитель юридического лица частного права и инженер технадзора — за присвоение средств во время ремонта защитного укрытия.
«С каждым делом мы видим одно и то же — те, кто должен был служить общинам, системно наживался на них. Повторяю: не имеет значения Киев или маленькое село на юге — закон один для всех. Областные прокуратуры продолжают работу. И она будет только усиливаться», — подчеркнул Кравченко. Он добавил, что областные прокуратуры усиливают работу по выявлению коррупционных схем, и эта деятельность будет только набирать обороты.
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