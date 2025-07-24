Практика судов
  1. В Украине

200 млн на песок, ремонты и укрытия – прокуратура выдвинула подозрения 10 чиновникам Одесской области

20:24, 24 июля 2025
В Одесской области чиновники нанесли ущерб на сумму более 200 млн грн.
200 млн на песок, ремонты и укрытия – прокуратура выдвинула подозрения 10 чиновникам Одесской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что чиновники Одесской области нанесли местным бюджетам ущерб на сумму 200,63 миллиона гривен. Прокуратура выдвинула подозрения восьми должностным лицам и двум представителям частных компаний, причастным к коррупционным схемам.

По информации Одесской областной прокуратуры, подозрения получили:

  • Вилковский городской голова — за пособничество в незаконной добыче почти 8 тысяч кубометров песка из реки Дунай.
  • Директор КП «Коммунальник» — за нарушение экологического законодательства.
  • Бывший директор ГП «ДГ им. Кутузова» ОДСДС НААН — за растрату государственной продукции путем продажи по заниженным ценам.
  • Бывший начальник управления образования Доброславского поселкового совета — за злоупотребления при ремонте школьной кровли.
  • Бывший начальник части обеспечения ГСЧС в Одесской области — за ненадлежащее хранение материальных ценностей.
  • Председатель Доброславского поселкового совета — за служебную халатность при санации водоема.
  • Председатель Старокозацкого сельского совета — за служебную халатность при реализации энергоэффективного проекта.
  • Депутат Фонтанского сельского совета — за растрату при выполнении строительных работ.
  • Руководитель строительной компании — за присвоение средств при строительстве амбулатории семейной медицины.
  • Руководитель юридического лица частного права и инженер технадзора — за присвоение средств во время ремонта защитного укрытия.

«С каждым делом мы видим одно и то же — те, кто должен был служить общинам, системно наживался на них. Повторяю: не имеет значения Киев или маленькое село на юге — закон один для всех. Областные прокуратуры продолжают работу. И она будет только усиливаться», — подчеркнул Кравченко. Он добавил, что областные прокуратуры усиливают работу по выявлению коррупционных схем, и эта деятельность будет только набирать обороты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура деньги прокурор Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект Президента об усилении полномочий НАБУ и САП рассмотрят на ближайшем пленарном заседании — Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект Владимира Зеленского об усилении НАБУ и САП будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

В НАБУ заявили, что законопроект Президента Зеленского восстанавливает все гарантии независимости НАБУ и САП

НАБУ и САП заявили, что законопроект, поданный Президентом Зеленским, возвращает все процессуальные полномочия.

САП вернут широту полномочий, а сотрудников НАБУ проверят на полиграфе – Президент Зеленский внес законопроект

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым отменяется часть изменений относительно НАБУ и САП, внесенных законопроектом 12414, но предусматривается полиграф для сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса Генпрокурора, ГБР, Нацполиции.

На сайте Президента опубликовали петицию о критическом состоянии с зарплатами в аппаратах судов – РСУ

Также Совет судей Украины принял решение об обращении к Президенту Украины, касающееся решения вопроса с критическим состоянием оплаты труда работников аппаратов судов.

Резонансные разоблачения в НАБУ ставят вопросы к открытым Бюро делам против украинского бизнеса

«Спецразоблачитель» для НАБУ Александр Кубраков, экс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикоррупционеров» и другие «совпадения» в деле Сергея Копистыри вызывают ряд вопросов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду