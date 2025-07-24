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Чи потрібно платити податок з пенсії, аліментів або благодійної допомоги — роз’яснення

23:12, 24 липня 2025
Які доходи не оподатковуються в Україні у 2025 році: пояснення про соціальну допомогу, перекази, стипендії та благодійну допомогу.
Чи потрібно платити податок з пенсії, аліментів або благодійної допомоги — роз’яснення
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Не всі доходи, які отримує людина, оподатковуються. Це залежить від типу доходу, його суми, джерела, лімітів тощо.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, які доходи та за яких умов оподатковуються.

Які доходи оподатковуються

  • загальний місячний (річний) дохід
  • доходи з джерелами їх походження в Україні (на підставі щорічної декларації)
  • іноземні доходи.

Які доходи не оподатковуються

  • державні соціальні допомоги
  • аліменти
  • пенсії
  • доходи від продажу нерухомого майна, що було у власності понад 3 роки, якщо це перший продаж впродовж року
  • спадщина від членів сім'ї I та II ступеня споріднення
  • грошова компенсація військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення.

Повний перелік визначено ст. 165 Податкового кодексу України.

Як оподатковуються подарунки

За ставками:

  • 0% — від родичів I та II ступеня споріднення (батьки, діти, подружжя, рідні брати/сестри, бабуся, дідусь)
  • 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору — від людей, які не є родичами I та II ступеня споріднення
  • 18% ПДФО та 5% військового збору — від нерезидентів (людей, у яких постійне місце проживання не Україна).

Які подарунки не оподатковуються

  • дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо не перевищують 25% мінімальної зарплати (станом на 2025 р. — це 2 000 грн), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Що ще не оподатковується

Благодійна нецільова допомога. Якщо не перевищує граничний розмір доходу. Станом на 2025 рік це 4 240 грн/рік.

Оплата за навчання. Якщо не перевищує 3 мінімальних заробітних плат. У 2025 році це 24 000 грн/місяць.

Стипендія. Якщо вона не перевищує граничний розмір, встановлений для стипендій. У 2025 році це 4 240 грн/міс. Якщо стипендія більша — ставка податку 18%.

Що ще не оподатковується

Доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції, вирощеної на ділянках для садівництва, присадибних, дачних ділянках, якщо не перевищують:

  • 96 000 грн/рік (12 мінімальних зарплат) — рослинництво
  • 400 000 грн/рік (50 мінімальних зарплат) — тваринництво.

Що не вважається доходом і не оподатковується

  • перекази від родичів I ступеня споріднення (наприклад, від дочки до матері)
  • перекази між власними картками
  • повернення боргу — за наявності розписки/договору. Але якщо борг повертається з відсотками, то відсотки оподатковують.

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