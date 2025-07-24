Чи потрібно платити податок з пенсії, аліментів або благодійної допомоги — роз’яснення

23:12, 24 липня 2025
Які доходи не оподатковуються в Україні у 2025 році: пояснення про соціальну допомогу, перекази, стипендії та благодійну допомогу.
Не всі доходи, які отримує людина, оподатковуються. Це залежить від типу доходу, його суми, джерела, лімітів тощо.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, які доходи та за яких умов оподатковуються.
Які доходи оподатковуються
- загальний місячний (річний) дохід
- доходи з джерелами їх походження в Україні (на підставі щорічної декларації)
- іноземні доходи.
Які доходи не оподатковуються
- державні соціальні допомоги
- аліменти
- пенсії
- доходи від продажу нерухомого майна, що було у власності понад 3 роки, якщо це перший продаж впродовж року
- спадщина від членів сім'ї I та II ступеня споріднення
- грошова компенсація військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення.
Повний перелік визначено ст. 165 Податкового кодексу України.
Як оподатковуються подарунки
За ставками:
- 0% — від родичів I та II ступеня споріднення (батьки, діти, подружжя, рідні брати/сестри, бабуся, дідусь)
- 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору — від людей, які не є родичами I та II ступеня споріднення
- 18% ПДФО та 5% військового збору — від нерезидентів (людей, у яких постійне місце проживання не Україна).
Які подарунки не оподатковуються
- дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо не перевищують 25% мінімальної зарплати (станом на 2025 р. — це 2 000 грн), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.
Що ще не оподатковується
Благодійна нецільова допомога. Якщо не перевищує граничний розмір доходу. Станом на 2025 рік це 4 240 грн/рік.
Оплата за навчання. Якщо не перевищує 3 мінімальних заробітних плат. У 2025 році це 24 000 грн/місяць.
Стипендія. Якщо вона не перевищує граничний розмір, встановлений для стипендій. У 2025 році це 4 240 грн/міс. Якщо стипендія більша — ставка податку 18%.
Що ще не оподатковується
Доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції, вирощеної на ділянках для садівництва, присадибних, дачних ділянках, якщо не перевищують:
- 96 000 грн/рік (12 мінімальних зарплат) — рослинництво
- 400 000 грн/рік (50 мінімальних зарплат) — тваринництво.
Що не вважається доходом і не оподатковується
- перекази від родичів I ступеня споріднення (наприклад, від дочки до матері)
- перекази між власними картками
- повернення боргу — за наявності розписки/договору. Але якщо борг повертається з відсотками, то відсотки оподатковують.
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