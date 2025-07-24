Нужно ли платить налог с пенсии, алиментов или благотворительной помощи — разъяснение

Какие доходы не облагаются налогом в Украине в 2025 году: объяснение о социальной помощи, переводах, стипендиях и благотворительной помощи.

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Не все доходы, которые получает человек, подлежат налогообложению. Это зависит от типа дохода, его суммы, источника, лимитов и т.п.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие доходы и при каких условиях облагаются налогами.

Какие доходы облагаются налогом

общий месячный (годовой) доход

доходы с источниками их происхождения в Украине (на основании ежегодной декларации)

иностранные доходы.

Какие доходы не облагаются налогом

государственные социальные пособия

алименты

пенсии

доходы от продажи недвижимости, которая находилась в собственности более 3 лет, если это первая продажа в течение года

наследство от членов семьи I и II степени родства

денежная компенсация военнослужащим за положенное им для получения жилое помещение.

Полный перечень определен ст. 165 Налогового кодекса Украины.

Как облагаются подарки налогом

По ставкам:

0% — от родственников I и II степени родства (родители, дети, супруги, родные братья/сестры, бабушка, дедушка)

5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора — от людей, которые не являются родственниками I и II степени родства

18% НДФЛ и 5% военного сбора — от нерезидентов (людей, у которых постоянное место жительства не Украина).

Какие подарки не облагаются налогом

подарки (а также призы победителям и призерам спортивных соревнований), если не превышают 25% минимальной зарплаты (по состоянию на 2025 г. — это 2 000 грн), за исключением денежных выплат в любой сумме.

Что еще не облагается налогом

Благотворительная нецелевой помощь. Если не превышает предельный размер дохода. По состоянию на 2025 год это 4 240 грн/год.

Оплата за обучение. Если не превышает 3 минимальных заработных плат. В 2025 году это 24 000 грн/месяц.

Стипендия. Если она не превышает предельный размер, установленный для стипендий. В 2025 году это 4 240 грн/мес. Если стипендия выше — ставка налога 18%.

Что еще не облагается налогом

Доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, выращенной на участках для садоводства, приусадебных, дачных участках, если не превышают:

96 000 грн/год (12 минимальных зарплат) — растениеводство

400 000 грн/год (50 минимальных зарплат) — животноводство.

Что не считается доходом и не облагается налогом

переводы от родственников I степени родства (например, от дочери к матери)

переводы между собственными картами

возврат долга — при наличии расписки/договора. Но если долг возвращается с процентами, то проценты облагаются налогом.

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