Нужно ли платить налог с пенсии, алиментов или благотворительной помощи — разъяснение

Не все доходы, которые получает человек, подлежат налогообложению. Это зависит от типа дохода, его суммы, источника, лимитов и т.п.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, какие доходы и при каких условиях облагаются налогами.
Какие доходы облагаются налогом
Какие доходы не облагаются налогом
Полный перечень определен ст. 165 Налогового кодекса Украины.
Как облагаются подарки налогом
По ставкам:
Какие подарки не облагаются налогом
подарки (а также призы победителям и призерам спортивных соревнований), если не превышают 25% минимальной зарплаты (по состоянию на 2025 г. — это 2 000 грн), за исключением денежных выплат в любой сумме.
Что еще не облагается налогом
Благотворительная нецелевой помощь. Если не превышает предельный размер дохода. По состоянию на 2025 год это 4 240 грн/год.
Оплата за обучение. Если не превышает 3 минимальных заработных плат. В 2025 году это 24 000 грн/месяц.
Стипендия. Если она не превышает предельный размер, установленный для стипендий. В 2025 году это 4 240 грн/мес. Если стипендия выше — ставка налога 18%.
Что еще не облагается налогом
Доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, выращенной на участках для садоводства, приусадебных, дачных участках, если не превышают:
Что не считается доходом и не облагается налогом
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