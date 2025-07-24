Практика судов
  1. Суд инфо
  2. / В Украине

Мантия — атрибут правосудия: как в Украине обеспечивают судей форменной одеждой

17:14, 24 июля 2025
Что следует знать о судейской мантии: как она выглядит, порядке выдачи и правилах ношения.
Мантия — атрибут правосудия: как в Украине обеспечивают судей форменной одеждой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судейская мантия является важным элементом внешнего вида судьи, который не только выделяет его среди участников процесса, но и воплощает основные принципы правосудия — законность, объективность и независимость.

Осуществление правосудия в мантии и с нагрудным знаком определено положением статьи 16 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Государственная судебная администрация рассказала, что собой представляет судейская мантия современного образца и как происходит процесс обеспечения судей форменной одеждой.

Финансирование и положение, определяющее порядок обеспечения

Обеспечение судей мантиями осуществляется за счет текущих расходов государственного бюджета.

Если сметных назначений на приобретение недостаточно, указанная потребность может быть обеспечена за счет сверхплановых поступлений судебного сбора.

Порядок получения, учета, выдачи, замены, возврата и списания мантий и нагрудных знаков судей местных и апелляционных судов общей юрисдикции предусмотрен Положением, разработанным Государственной судебной администрацией Украины в соответствии с требованиями Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и утвержденным Приказом от 2.07.2012 года № 72.

Согласно Положению, ГСА, как главный распорядитель бюджетных средств, осуществляет распределение расходов распорядителям бюджетных средств более низкого уровня — апелляционным судам, окружным административным, местным хозяйственным судам и территориальным управлениям ГСА на приобретение мантий и нагрудных знаков для судей.

ГСА организует постоянный контроль за использованием финансового ресурса. До 30 января распорядители бюджетных средств более низкого уровня подают ежегодный отчет о расходах.

Договоры с производителями и требования к изготовлению мантий

Образец мантии утвержден Советом судей Украины.

Производитель, с которым заключается договор на изготовление мантии, должен четко соблюдать требования технического описания, закрепленные решением ССУ от 19.04.2019 № 23.

В договоре в обязательном порядке указывается ссылка на данный документ, в котором идет речь о составе ткани, дизайне изделия, размерах, фурнитуре и т.п.

Форменная одежда отшивается персонально для каждого судьи.

Длина готового изделия, рукава, ширина плеча и т.п. — параметры могут быть скорректированы после примерок с учетом индивидуальных особенностей.

Уход за мантией (стирка, химчистка, ремонт и т.д.) осуществляется судьей за собственный счет.

Согласно Положению о порядке получения и ношения судейского одеяния, мантия судье выдается в пользование на три года.

Повторная выдача форменной одежды осуществляется после окончания сроков ношения ранее выданной мантии.

В случае перевода (командировки) судьи в другой суд — мантия остается у него.

В случае, если мантия утеряна или стала непригодной для использования до окончания установленного срока ношения по независящим от судьи причинам — суды, территориальные управления ГСА Украины принимают меры по ее замене.

В таких случаях в суды, территориальные управления ГСА Украины судьей подается заявление, в котором указываются причины, препятствующие дальнейшему использованию мантии, или указываются обстоятельства ее утраты.

В случае непригодности использования мантии по вине судьи, ее замена осуществляется за его собственный счет.

В случае увольнения судьи с должности — мантия подлежит возврату.

Мантия современного образца – изделие из тонкой костюмной ткани синего цвета. В комплекте с мантией предусмотрено 5 единиц жабо из искусственного белого шелка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На сайте Президента опубликовали петицию о критическом состоянии с зарплатами в аппаратах судов – РСУ

Также Совет судей Украины принял решение об обращении к Президенту Украины, касающееся решения вопроса с критическим состоянием оплаты труда работников аппаратов судов.

Утрата силы нормой УПК вследствие ее изменения или признания неконституционной не является основанием для пересмотра решения, принятого до изменений – Верховный Суд

Утрата силы положения Уголовного процессуального кодекса вследствие изменения УПК или признания такого положения неконституционным не является основанием для пересмотра решения, принятого в соответствии с порядком, существовавшим на момент его принятия – Верховный Суд.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене изменений относительно статуса НАБУ и САП

Среди 48 депутатов-инициаторов законопроекта об отмене поправок, внесенных законом 12414, — 10 депутатов от фракции «Слуга народа».

Президент Зеленский объявил, что согласовал законопроект, предусматривающий отсутствие российских связей и независимость НАБУ и САП

«Самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП, законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду», – указал Владимир Зеленский.

75 судей отбора 2017 года обратились к депутатам и ВСП относительно недопущения снижения уровня судейского вознаграждения при введении базовой величины

Размер фактически получаемого судьей местного суда вознаграждения после вычета всех налогов и сборов – 57 тысяч грн в месяц – значительно ниже, чем предусмотренный законом о судоустройстве, и существенно отличается от озвученного в публичном информационном пространстве.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду