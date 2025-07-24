Мантия — атрибут правосудия: как в Украине обеспечивают судей форменной одеждой

Что следует знать о судейской мантии: как она выглядит, порядке выдачи и правилах ношения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судейская мантия является важным элементом внешнего вида судьи, который не только выделяет его среди участников процесса, но и воплощает основные принципы правосудия — законность, объективность и независимость.

Осуществление правосудия в мантии и с нагрудным знаком определено положением статьи 16 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Государственная судебная администрация рассказала, что собой представляет судейская мантия современного образца и как происходит процесс обеспечения судей форменной одеждой.

Финансирование и положение, определяющее порядок обеспечения

Обеспечение судей мантиями осуществляется за счет текущих расходов государственного бюджета.

Если сметных назначений на приобретение недостаточно, указанная потребность может быть обеспечена за счет сверхплановых поступлений судебного сбора.

Порядок получения, учета, выдачи, замены, возврата и списания мантий и нагрудных знаков судей местных и апелляционных судов общей юрисдикции предусмотрен Положением, разработанным Государственной судебной администрацией Украины в соответствии с требованиями Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и утвержденным Приказом от 2.07.2012 года № 72.

Согласно Положению, ГСА, как главный распорядитель бюджетных средств, осуществляет распределение расходов распорядителям бюджетных средств более низкого уровня — апелляционным судам, окружным административным, местным хозяйственным судам и территориальным управлениям ГСА на приобретение мантий и нагрудных знаков для судей.

ГСА организует постоянный контроль за использованием финансового ресурса. До 30 января распорядители бюджетных средств более низкого уровня подают ежегодный отчет о расходах.

Договоры с производителями и требования к изготовлению мантий

Образец мантии утвержден Советом судей Украины.

Производитель, с которым заключается договор на изготовление мантии, должен четко соблюдать требования технического описания, закрепленные решением ССУ от 19.04.2019 № 23.

В договоре в обязательном порядке указывается ссылка на данный документ, в котором идет речь о составе ткани, дизайне изделия, размерах, фурнитуре и т.п.

Форменная одежда отшивается персонально для каждого судьи.

Длина готового изделия, рукава, ширина плеча и т.п. — параметры могут быть скорректированы после примерок с учетом индивидуальных особенностей.

Уход за мантией (стирка, химчистка, ремонт и т.д.) осуществляется судьей за собственный счет.

Согласно Положению о порядке получения и ношения судейского одеяния, мантия судье выдается в пользование на три года.

Повторная выдача форменной одежды осуществляется после окончания сроков ношения ранее выданной мантии.

В случае перевода (командировки) судьи в другой суд — мантия остается у него.

В случае, если мантия утеряна или стала непригодной для использования до окончания установленного срока ношения по независящим от судьи причинам — суды, территориальные управления ГСА Украины принимают меры по ее замене.

В таких случаях в суды, территориальные управления ГСА Украины судьей подается заявление, в котором указываются причины, препятствующие дальнейшему использованию мантии, или указываются обстоятельства ее утраты.

В случае непригодности использования мантии по вине судьи, ее замена осуществляется за его собственный счет.

В случае увольнения судьи с должности — мантия подлежит возврату.

Мантия современного образца – изделие из тонкой костюмной ткани синего цвета. В комплекте с мантией предусмотрено 5 единиц жабо из искусственного белого шелка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.