Мантія – атрибут правосуддя: як в Україні забезпечують суддів форменим одягом

Що варто знати про суддівську мантію: як вона виглядає, порядок видачі та правила носіння.

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Суддівська мантія є важливим елементом зовнішнього вигляду судді, що не лише відрізняє його серед учасників процесу, а й уособлює основоположні засади правосуддя — законність, об’єктивність та незалежність.

Відправлення правосуддя в мантії та з нагрудним знаком визначено положенням статті 16 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Державна судова адміністрація розповіла, що являє собою суддівська мантія сучасного зразка та як відбувається процес забезпечення суддів форменим одягом.

Фінансування та положення, що визначає порядок забезпечення

Забезпечення суддів мантіями відбувається за рахунок поточних видатків державного бюджету.

Якщо кошторисних призначень на придбання недостатньо, зазначена потреба може бути забезпечена за рахунок понадпланових надходжень судового збору.

Порядок отримання, обліку, видачі, заміни, повернення та списання мантій і нагрудних знаків суддів місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції перебачений Положенням, розробленим Державною судовою адміністрацією України відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та затверджений Наказом від 2.07.2012 року № 72.

Згідно з Положенням, ДСА, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює розподіл видатків розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня – апеляційним судам, окружним адміністративним, місцевим господарським судам та територіальним управлінням ДСА на придбання мантій і нагрудних знаків для суддів.

ДСА організовує постійний контроль за використанням фінансового ресурсу. До 30 січня розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня надають щорічний звіт про витрати.

Договори з виробниками та вимоги щодо виготовлення мантій

Зразок мантії затверджено Радою суддів України.

Виробник, з яким укладається договір на виготовлення мантії, має чітко дотримуватися вимог технічного опису, закріплених рішенням РСУ від 19.04.2019 № 23.

У договорі в обов’язковому порядку зазначається посилання на цей документ, де йдеться про склад тканини, дизайн виробу, розміри, фурнітуру тощо.

Формений одяг відшивається персонально для кожного судді.

Довжина готового виробу, рукава, ширина плеча тощо – параметри можуть бути скореговані після примірок з урахуванням індивідуальних особливостей.

Догляд за мантією (прання, хімчистка, ремонт тощо) здійснюються суддею за власний кошт.

Згідно з Положенням про порядок одержання та носіння суддівського вбрання, мантію судді видають у користування на три роки.

Повторна видача форменого одягу здійснюється після закінчення строків носіння раніше виданої мантії.

У разі переведення (відрядження) судді в інший суд – мантія залишаються у нього.

У разі, якщо мантія втрачена або стала непридатною для користування до закінчення встановленого строку носіння з незалежних від судді причин – суди, територіальні управління ДСА вживають заходи щодо її заміни.

В таких випадках до судів, територіальних управлінь ДСА суддею подається заява, в якій зазначаються причини, що перешкоджають подальшому використанню мантії, чи зазначаються обставини їх втрати.

У випадку непридатності використання мантії з вини судді, її заміна здійснюється за його власний рахунок.

У разі звільнення судді з посади – мантія підлягає поверненню.

Мантія сучасного зразка – це виріб з тонкої костюмної тканини синього кольору. У комплекті з мантією передбачено 5 одиниць жабо зі штучного шовку білого кольору.

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