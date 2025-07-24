Що входить до прибудинкової території та хто має на неї право — роз’яснення

21:44, 24 липня 2025
Чия земля біля багатоповерхівки: хто власник і що дозволено.
Навколо багатоквартирного будинку є територія, яка називається прибудинковою. Цю ділянку можна використовувати для різних потреб мешканців будинку.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, хто є власником цієї території, як її можна використовувати та хто це вирішує.
Що входить до прибудинкової території
- тротуари, вимощення, проїзди
- дитячі, спортивні та відпочинкові майданчики
- зелені зони, пішохідні доріжки
- майданчики для сміттєвих баків
- парковки для автомобілів, що належать мешканцям будинку
- господарські споруди
- в’їзди та виїзди підземних гаражів і автостоянок (за наявності)
Хто є власником прибудинкової території
- територіальна громада — якщо земля в комунальній власності
- держава — якщо земля в державній власності
- ОСББ — якщо земля передана у власність співвласникам будинку
Хто вирішує, як використовувати територію
- якщо створено ОСББ — співвласники квартир на зборах
- якщо земля у державній чи комунальній власності — організації, що управляють будинками
Співвласники квартир (ОСББ) спільно ухвалюють рішення щодо:
- благоустрою
- призначення майданчиків
- дозволу на паркування тощо
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