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Що входить до прибудинкової території та хто має на неї право — роз’яснення

21:44, 24 липня 2025
Чия земля біля багатоповерхівки: хто власник і що дозволено.
Що входить до прибудинкової території та хто має на неї право — роз’яснення
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Навколо багатоквартирного будинку є територія, яка називається прибудинковою. Цю ділянку можна використовувати для різних потреб мешканців будинку.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, хто є власником цієї території, як її можна використовувати та хто це вирішує.

Що входить до прибудинкової території

  • тротуари, вимощення, проїзди
  • дитячі, спортивні та відпочинкові майданчики
  • зелені зони, пішохідні доріжки
  • майданчики для сміттєвих баків
  • парковки для автомобілів, що належать мешканцям будинку
  • господарські споруди
  • в’їзди та виїзди підземних гаражів і автостоянок (за наявності)

Хто є власником прибудинкової території

  • територіальна громада — якщо земля в комунальній власності
  • держава — якщо земля в державній власності
  • ОСББ — якщо земля передана у власність співвласникам будинку

Хто вирішує, як використовувати територію

  • якщо створено ОСББ — співвласники квартир на зборах
  • якщо земля у державній чи комунальній власності — організації, що управляють будинками

Співвласники квартир (ОСББ) спільно ухвалюють рішення щодо:

  • благоустрою
  • призначення майданчиків
  • дозволу на паркування тощо

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