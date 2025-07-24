Що входить до прибудинкової території та хто має на неї право — роз’яснення

Чия земля біля багатоповерхівки: хто власник і що дозволено.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Навколо багатоквартирного будинку є територія, яка називається прибудинковою. Цю ділянку можна використовувати для різних потреб мешканців будинку.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, хто є власником цієї території, як її можна використовувати та хто це вирішує.

Що входить до прибудинкової території

тротуари, вимощення, проїзди

дитячі, спортивні та відпочинкові майданчики

зелені зони, пішохідні доріжки

майданчики для сміттєвих баків

парковки для автомобілів, що належать мешканцям будинку

господарські споруди

в’їзди та виїзди підземних гаражів і автостоянок (за наявності)

Хто є власником прибудинкової території

територіальна громада — якщо земля в комунальній власності

держава — якщо земля в державній власності

ОСББ — якщо земля передана у власність співвласникам будинку

Хто вирішує, як використовувати територію

якщо створено ОСББ — співвласники квартир на зборах

якщо земля у державній чи комунальній власності — організації, що управляють будинками

Співвласники квартир (ОСББ) спільно ухвалюють рішення щодо:

благоустрою

призначення майданчиків

дозволу на паркування тощо

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.