Что входит в придомовую территорию и кто имеет на нее право — разъяснение

21:44, 24 июля 2025
Чья земля возле многоэтажки: кто владелец и что разрешено.
Вокруг многоквартирного дома есть территория, которая называется придомовой. Этот участок можно использовать для различных нужд жителей дома.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, кто является владельцем этой территории, как ее можно использовать и кто это решает.
Что входит в придомовую территорию
- тротуары, мощение, проезды
- детские, спортивные и рекреационные площадки
- зеленые зоны, пешеходные дорожки
- площадки для мусорных баков
- парковки для автомобилей, принадлежащих жителям дома
- хозяйственные постройки
- въезды и выезды подземных гаражей и автостоянок (при наличии)
Кто является владельцем придомовой территории
- территориальная громада — если земля находится в коммунальной собственности
- государство — если земля находится в государственной собственности
- ОСМД — если земля передана в собственность совладельцам дома
Кто решает, как использовать территорию
- если создано ОСМД — совладельцы квартир на собрании
- если земля находится в государственной или коммунальной собственности — организации, управляющие домами
- Совладельцы квартир (ОСМД) совместно принимают решения относительно:
- благоустройства
- назначения площадок
- разрешения на парковку и т. п.
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