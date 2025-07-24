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Что входит в придомовую территорию и кто имеет на нее право — разъяснение

21:44, 24 июля 2025
Чья земля возле многоэтажки: кто владелец и что разрешено.
Что входит в придомовую территорию и кто имеет на нее право — разъяснение
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Вокруг многоквартирного дома есть территория, которая называется придомовой. Этот участок можно использовать для различных нужд жителей дома.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, кто является владельцем этой территории, как ее можно использовать и кто это решает.

Что входит в придомовую территорию

  • тротуары, мощение, проезды
  • детские, спортивные и рекреационные площадки
  • зеленые зоны, пешеходные дорожки
  • площадки для мусорных баков
  • парковки для автомобилей, принадлежащих жителям дома
  • хозяйственные постройки
  • въезды и выезды подземных гаражей и автостоянок (при наличии)

Кто является владельцем придомовой территории

  • территориальная громада — если земля находится в коммунальной собственности
  • государство — если земля находится в государственной собственности
  • ОСМД — если земля передана в собственность совладельцам дома

Кто решает, как использовать территорию

  • если создано ОСМД — совладельцы квартир на собрании
  • если земля находится в государственной или коммунальной собственности — организации, управляющие домами
  • Совладельцы квартир (ОСМД) совместно принимают решения относительно:
  • благоустройства
  • назначения площадок
  • разрешения на парковку и т. п.

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