Что входит в придомовую территорию и кто имеет на нее право — разъяснение

Чья земля возле многоэтажки: кто владелец и что разрешено.

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Вокруг многоквартирного дома есть территория, которая называется придомовой. Этот участок можно использовать для различных нужд жителей дома.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, кто является владельцем этой территории, как ее можно использовать и кто это решает.

Что входит в придомовую территорию

тротуары, мощение, проезды

детские, спортивные и рекреационные площадки

зеленые зоны, пешеходные дорожки

площадки для мусорных баков

парковки для автомобилей, принадлежащих жителям дома

хозяйственные постройки

въезды и выезды подземных гаражей и автостоянок (при наличии)

Кто является владельцем придомовой территории

территориальная громада — если земля находится в коммунальной собственности

государство — если земля находится в государственной собственности

ОСМД — если земля передана в собственность совладельцам дома

Кто решает, как использовать территорию

если создано ОСМД — совладельцы квартир на собрании

если земля находится в государственной или коммунальной собственности — организации, управляющие домами

Совладельцы квартир (ОСМД) совместно принимают решения относительно:

благоустройства

назначения площадок

разрешения на парковку и т. п.

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