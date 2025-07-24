Виталий Безгин объяснил свое голосование за закон о НАБУ и САП: «Поведенческая модель антикоррупционных органов, которая работает исключительно как кнут, не преодолевает первопричину коррупции»

«Из-за существенных «антикоррупционных» перегибов, таких как пожизненные ПЭПы, декларирование сотен тысяч чиновников, а не только топ-чиновников, спецпроверки даже на должности с очень низкой оплатой труда, которые длятся по 6-9 месяцев, мы отошли от пути обновления и перешли к этапу консервации публичного сектора, который стал уже максимально непривлекательным», — Виталий Безгин.

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Член Комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин объяснил причины своего голосования за законопроект 12414, который изменяет статус НАБУ и САП.

Так, он отметил, что «уровень законодательного обеспечения и поддержки, которую антикоррупционные органы получили от Верховной Рады уже IX созыва, также является беспрецедентным».

«В то же время, позволю поставить под сомнение верность выбранной нашим государством модели антикоррупционной политики, которая работает исключительно как кнут, одновременно не борясь с первопричиной появления коррупции в публичном секторе.

А первопричина заключается в том, что государственная служба не является престижной и не имеет достойного денежного обеспечения. Более того, из-за существенных «антикоррупционных» перегибов, таких как пожизненные ПЭПы, декларирование сотен тысяч чиновников, а не только топ-чиновников, спецпроверки даже на должности с очень низкой оплатой труда, которые длятся по 6-9 месяцев, мы отошли от пути обновления и перешли к этапу консервации публичного сектора, который стал уже максимально непривлекательным», — указал Виталий Безгин.

Вместе с тем, следует отметить, что именно народные депутаты проголосовали за соответствующие законы касательно «ПЭПов» и другие.

В частности, за соответствующий законопроект 9269-д о «пожизненных ПЭПах» отдал свой голос и сам Виталий Безгин.

«Способствует консервации публичного сектора также поведенческая модель, которая выбрана нашими антикоррупционными органами. Где вопрос доказательства вины потенциального коррупционера (а для этого создана вся необходимая и независимая вертикаль) часто подменяется медийным клеймением даже без судебного приговора, еще на стадии базовых пресс-релизов. Что является вредным и неправильным, если мы строим правовое государство.

Кейс Андрея Пивоварского и кейсы отдельных производителей из сектора безопасности, которые после давления были вынуждены перевезти производства из Украины, также являются ярким примером того, что что-то работает некорректно и местами вредно», — подчеркнул он.

По его убеждению, это является следствием того, что любая система должна иметь сдерживания и противовесы, «а отсутствие этого для антикоррупционных органов привело именно к упомянутым выше случаям, которые, к сожалению, не являются единичными».

«Именно поэтому, на мой взгляд, попытка внедрить соответствующие сдерживания и противовесы, за счет завязки во взаимодействии с генеральным прокурором, потенциально могла бы стать путем к систематизации деятельности без вредных перегибов и с большим фокусом именно на доказанные реальной вины реальных коррупционеров. Без всяких сомнений, это абсолютно Конституционное решение, в отличие от сомнительного с точки зрения соответствия Основному Закону предыдущего регулирования», — добавил он.

В то же время Виталий Безгин констатировал провал в коммуникации с законопроектом 12414.

«Однако, должны констатировать, что наш, как власти, провал в предварительной коммуникации и с гражданами, и с европейскими партнерами, привел к общественному взрыву и протестам. Это ошибка. Уважаю право граждан на протест, потому что это также основа демократического общества. Уважаю право граждан на конструктивную критику.

Сейчас необходимо с холодным умом найти выход из сложившейся ситуации, учитывая позицию всех адекватных сторон. Обеспечив при этом именно эффективный путь по борьбе с коррупцией и качественное законодательное обеспечение. И главное при этом не забывать, что за всем наблюдает враг, чья цель – уничтожить нашу государственность, используя все возможные инструменты. Наша же цель – эту государственность сохранить», — подчеркнул Безгин.

Напомним, что одним из вопросов является то, что соответствующие поправки относительно НАБУ и САП были внесены ко второму чтению в законопроект 12414, который вообще касался другой тематики – проблемы пропавших без вести.

Автор: Наталя Мамченко

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