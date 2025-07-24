Макрон и Мерц хотят обсудить с Зеленским ситуацию вокруг антикоррупционных органов

Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон договорились, что проведут переговоры с Владимиром Зеленским о борьбе с коррупцией.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены обсудить с Президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию, сложившуюся вокруг антикоррупционных структур в Украине. Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус, передает DW.

По его словам, лидеры Германии и Франции считают, что внутренние изменения в Украине могут оказать значительное влияние на ее перспективы вступления в Европейский Союз.

Кроме того, министерка иностранных дел Исландии Торгедюр Катрин Гуннарсдоттир тоже выразила обеспокоенность по поводу принятия украинскими властями законопроекта 12414.

"Президент Макрон и канцлер договорились, что проведут интенсивные переговоры с президентом Украины о борьбе с коррупцией", - цитирует Корнелиуса DW.

"Целостность антикоррупционных институтов чрезвычайно важна для поддержания динамики реформ в Украине. Недавно принятые законы вызывают беспокойство относительно дальнейшей независимости ключевых институтов, борющихся с коррупцией. Верховенство права и доверие общественности чрезвычайно важны для европейского курса Украины", — сообщил.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла, а Президент подписал законопроект №12414, который касается баланса полномочий между НАБУ, САП и Офисом генерального прокурора.

Добавим, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с генеральным прокурором.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко отметил, что изменения в законы о НАБУ и САП будут готовы в течение 2 недель.

Добавим: несмотря на заявление Президента Владимира Зеленского о том, что вскоре в Раде появится президентский законопроект с полными гарантиями независимости антикоррупционных институтов, в Киеве состоялся мирный митинг в центре города — возле театра имени Ивана Франко.

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