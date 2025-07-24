Во Львовской области отправили за решетку мужчину, уклонившегося от призыва на военную службу

Жителя Львовского района приговорили к 3 годам тюрьмы

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Во Львовской области мужчина признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Установлено, что в июле 2024 года обвиняемый был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается медицинским заключением. В тот же день ему была вручена повестка с указанием даты прибытия для отправки в воинскую часть.

Однако впоследствии, без уважительных причин, мужчина не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Таким образом, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

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