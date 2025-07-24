На Львівщині відправили за ґрати чоловіка, який ухилився від призову на військову службу

Мешканця Львівського району засуджено до 3 років тюрми

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Встановлено, що у липні 2024 року обвинувачений був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується медичним висновком. В той же день йому було вручено повістку про прибуття на визначену дату для відправки у військову частину.

Однак в подальшому, без поважних на те причин, чоловік не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах Збройних Сил України.

Таким чином військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.