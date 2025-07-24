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На Львівщині відправили за ґрати чоловіка, який ухилився від призову на військову службу

19:25, 24 липня 2025
Мешканця Львівського району засуджено до 3 років тюрми
На Львівщині відправили за ґрати чоловіка, який ухилився від призову на військову службу
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На Львівщині чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Встановлено, що у липні 2024 року обвинувачений був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується медичним висновком. В той же день йому було вручено повістку про прибуття на визначену дату для відправки у військову частину.

Однак в подальшому, без поважних на те причин, чоловік  не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах Збройних Сил України. 

Таким чином військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

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