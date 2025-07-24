Макрон і Мерц хочуть обговорити із Зеленським ситуацію навколо антикорупційних органів

Фрідріх Мерц та Емманюель Макрон домовилися, що проведуть переговори з Володимиром Зеленським про боротьбу з корупцією.

Фото: REUTERS/LUDOVIC MARIN/Pool

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон мають намір обговорити з Президентом України Володимиром Зеленським ситуацію, що склалася навколо антикорупційних структур в Україні. Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає DW.

За його словами, лідери Німеччини та Франції вважають, що внутрішні зміни в Україні можуть мати значний вплив на її перспективи вступу до Європейського Союзу.

«Президент Макрон і канцлер домовилися, що проведуть інтенсивні переговори з президентом України про боротьбу з корупцією», — цитує Корнеліуса DW.

Крім того, міністерка закордонних справ Ісландії Торгедюр Катрін Гуннарсдоттір теж висловила стурбованість через ухвалення українською владою закону 4555-IX (законопроект 12414).

"Цілісність антикорупційних інституцій є надзвичайно важливою для підтримання динаміки реформ в Україні. Нещодавно прийняті закони викликають занепокоєння щодо подальшої незалежності ключових інституцій, що борються з корупцією. Верховенство права та довіра громадськості є надзвичайно важливими для європейського курсу України", — повідомила дипломатка.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла, а Президент підписав законопроект 12414, який стосується балансу повноважень між НАБУ, САП і Офісом генпрокурора.

Також закон спрощує процедури призначення прокурорів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур під час воєнного стану, водить нову підставу автоматичного припинення повноважень керівника органу прокуратури на адміністративній посаді - зокрема у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури. Крім того, він вносить зміни стосовно порядку повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам. Розширено перелік осіб, стосовно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження.

Володимир Зеленський 23 липня провів широку нараду з керівниками всіх правоохоронних і антикорупційних органів, а також з Генеральним прокурором.

У свою чергу очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що зміни до законів про НАБУ і САП будуть готові протягом 2 тижнів.

Додамо, що незважаючи на заяву Володимира Зеленського стосовно того, що вже незабаром у Раді з'явиться президентський законопроект, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій, у Києві зібрався мирний мітинг в центрі біля театру Івана Франка.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос стурбована законом про зміну повноважень НАБУ і САП.

Сенатору-республіканцю Ліндсі Грему не сподобався закон 12414 про НАБУ і САП.

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