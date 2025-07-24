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Сенатору-республіканцю Ліндсі Грему не сподобався закон 12414 про НАБУ і САП — видав заяву

08:53, 24 липня 2025
Ліндсі Грем побоюється, що закон про повноваження НАБУ і САП «підриває частину прогресу».
Сенатору-республіканцю Ліндсі Грему не сподобався закон 12414 про НАБУ і САП — видав заяву
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Сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем та сенаторка- демократка від Нью-Гемпширу, старша представниця Демократичної партії в Комітеті із закордонних справ Джин Шагін оприлюднили свою заяву у відповідь на ухвалення Верховною Радою закону 4555-IX (законопроект 12414)який змінює статус НАБУ та САП. 

Вони зазначили, що Україна досягла успіхів у боротьбі з корупцією після Революції гідності, але ухвалений закон 4555-IX (законопроект 12414) підриває значну частину цього прогресу. 

"Україна досягла значних успіхів у боротьбі з корупцією після Революції гідності. Примітно, що цей прогрес був досягнутий в умовах боротьби України проти агресії Росії, що свідчить про надзвичайну волю українського народу. Ми побоюємося, що нещодавно прийнятий Верховною Радою закон, підписаний президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу і суперечить надзвичайному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", - йдеться у заяві сенаторів.

Сенатори наголосили, що серед найчастіших аргументів противників подальшої допомоги Україні фігурує теза про поширену корупцію в країні.

"Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу в цьому напрямку, і закликаємо уряд утриматися від будь-яких дій, які можуть підірвати цей прогрес", - закликали сенатори. 

У своїй заяві сенатори акцентували, що в США зберігається сильна двопартійна підтримка України.

Вони зазначили, що як для самої України, так і в інтересах Сполучених Штатів важливо, аби державне управління відповідало очікуванням громадян, сприяло економічному розвитку та створювало передумови для подальших американських інвестицій.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла, а Президент підписав законопроект 12414, який стосується балансу повноважень між НАБУ, САП і Офісом генпрокурора.

Також закон спрощує процедури призначення прокурорів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур під час воєнного стану, водить нову підставу автоматичного припинення повноважень керівника органу прокуратури на адміністративній посаді - зокрема у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури. Крім того, він вносить зміни стосовно порядку повідомлення про підозру народним депутатам та міністрам. Розширено перелік осіб, стосовно яких застосовується особливий порядок кримінального провадження.

Володимир Зеленський 23 липня провів широку нараду з керівниками всіх правоохоронних і антикорупційних органів, а також з Генеральним прокурором.

У свою чергу очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що зміни до законів про НАБУ і САП будуть готові протягом 2 тижнів.

Додамо, що незважаючи на заяву Володимира Зеленського стосовно того, що вже незабаром у Раді з'явиться президентський законопроект, де будуть усі гарантії незалежності антикорупційних інституцій, у Києві зібрався мирний мітинг в центрі біля театру Івана Франка.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос стурбована законом про зміну повноважень НАБУ і САП. 

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НАБУ США закон САП Україна

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