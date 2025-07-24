Віталій Безгін пояснив своє голосування за закон про НАБУ та САП: «Поведінкова модель антикорупційних органів, яка працює виключно як батіг, не долає першопричину корупції»

«Через суттєві «антикорупційні» перебори, як пожиттєві ПЕПи, декларування сотень тисяч чиновників, а не тільки топ-посадовців, спецпервірки навіть на посади з дуже низькою оплатою праці, що тривають по 6-9 місяців, ми відійшли від шляху оновлення та перейшли до етапу консервації публічного сектору, який став вже максимально непривабливим» – Віталій Безгін.

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Член Комітету Верховної Ради з питань державної влади, народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін пояснив причини свого голосування за законопроект 12414, який змінює статус НАБУ і САП.

Так, він зазначив, що «рівень законодавчого забезпечення та підтримки, яку антикорупційні органи отримали від Верховної Ради вже ІХ скликання також є безпрецендентним».

«В той же час, дозволю поставити під сумнів вірність обраної нашою державою моделі антикорупційної політики, яка працює винятково, як батіг, водночас не бореться з першопричиною появи корупції в публічному секторі.

А першопричина полягає в тому, що державна служба не є престижною та не має гідного грошового забезпечення.

Більше того, через суттєві «антикорупційні» перебори, як пожиттєві ПЕПи, декларування сотень тисяч чиновників, а не тільки топ-посадовців, спецперевірки навіть на посади з дуже низькою оплатою праці, що тривають по 6-9 місяців, ми відійшли від шляху оновлення та перейшли до етапу консервації публічного сектору, який став вже максимально непривабливим», вказав Віталій Безгін.

Разом з тим, слід зауважити, що саме народні депутати проголосували за відповідні закони стосовно «ПЕПів» та інші.

Зокрема, за відповідний законопроект 9269-д про «пожиттєві ПЕПи» віддав свій голос і сам Віталій Безгін.

«Сприяє консервації публічного сектору також поведінкова модель, яка обрана нашими антикорупційними органами. Де питання доведення провини потенційного корупціонера (а для цього створена вся необхідна і незалежна вертикаль) часто підміняється на медійне таврування навіть без судового вироку, ще на стадії базових прес-релізів. Що є шкідливим і неправильним, якщо ми будуємо правову державу.

Кейс Андрія Пивоварського та кейси окремих виробників з безпекового сектору, які після тиску були вимушені перевезти виробництва з України, також є яскравим прикладом того, що щось працює не коректно та місцями шкідливо», підкреслив він.

На його переконання, це є наслідком того, що будь-яка система повинна мати стримування та противаги, «а відсутність цього для антикорупційних органів призвела саме до згаданих вище випадків, які не є поодинокими, на жаль».

«Саме тому, на мій погляд, спроба впровадити відповідні стримування і противаги, за рахунок зав'язки у взаємодії із генеральним прокурором, потенційно могла б стати шляхом до систематизації діяльності без шкідливих перегибів та з більшим фокусом саме на доведені реальної провини реальних корупціонерів. Без всіляких сумнівів, це є абсолютно Конституційне рішення, на відміну від сумнівного з точки зору відповідності Основному Закону попереднього регулювання», додав він.

Водночас Віталій Безгін констатував провал у комунікації із законопроектом 12414.

«Однак, маємо констатувати, що наш, як влади, провал у попередній комунікації і з громадянами, і з європейськими партнерами, призвів до суспільного вибуху та протестів. Це помилка. Поважаю право громадян на протест, бо це також основа демократичного суспільства. Поважаю право громадян на конструктивну критику.

Зараз необхідно з холодним розумом знайти вихід із ситуації, що склалася, враховуючи позицію усіх адекватних сторін. Забезпечивши при цьому саме ефективний шлях по боротьбі з корупцією та якісне законодавче забезпечення. І головне при цьому не забувати, що за всім спостерігає ворог, чия мета знищити нашу державність, використовуючі всі можливі інструменти. Наша ж мета – цю державність зберегти», підкреслив Безгін.

Нагадаємо, що одним з питань є те, що відповідні поправки стосовно НАБУ і САП були внесені до другого читання у законопроект 12414, який взагалі стосувався іншої тематики – проблеми зниклих безвісти.

Автор: Наталя Мамченко

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