Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Віталій Безгін пояснив своє голосування за закон про НАБУ та САП: «Поведінкова модель антикорупційних органів, яка працює виключно як батіг, не долає першопричину корупції»

12:01, 24 липня 2025
«Через суттєві «антикорупційні» перебори, як пожиттєві ПЕПи, декларування сотень тисяч чиновників, а не тільки топ-посадовців, спецпервірки навіть на посади з дуже низькою оплатою праці, що тривають по 6-9 місяців, ми відійшли від шляху оновлення та перейшли до етапу консервації публічного сектору, який став вже максимально непривабливим» – Віталій Безгін.
Віталій Безгін пояснив своє голосування за закон про НАБУ та САП: «Поведінкова модель антикорупційних органів, яка працює виключно як батіг, не долає першопричину корупції»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Член Комітету Верховної Ради з питань державної влади, народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін пояснив причини свого голосування за законопроект 12414, який змінює статус НАБУ і САП.

Так, він зазначив, що «рівень законодавчого забезпечення та підтримки, яку антикорупційні органи отримали від Верховної Ради вже ІХ скликання також є безпрецендентним».

«В той же час, дозволю поставити під сумнів вірність обраної нашою державою моделі антикорупційної політики, яка працює винятково, як батіг, водночас не бореться з першопричиною появи корупції в публічному секторі.

А першопричина полягає в тому, що державна служба не є престижною та не має гідного грошового забезпечення.

Більше того, через суттєві «антикорупційні» перебори, як пожиттєві ПЕПи, декларування сотень тисяч чиновників, а не тільки топ-посадовців, спецперевірки навіть на посади з дуже низькою оплатою праці, що тривають по 6-9 місяців, ми відійшли від шляху оновлення та перейшли до етапу консервації публічного сектору, який став вже максимально непривабливим», вказав Віталій Безгін.

Разом з тим, слід зауважити, що саме народні депутати проголосували за відповідні закони стосовно «ПЕПів» та інші.

Зокрема, за відповідний законопроект 9269-д про «пожиттєві ПЕПи» віддав свій голос і сам Віталій Безгін.

«Сприяє консервації публічного сектору також поведінкова модель, яка обрана нашими антикорупційними органами. Де питання доведення провини потенційного корупціонера (а для цього створена вся необхідна і незалежна вертикаль) часто підміняється на медійне таврування навіть без судового вироку, ще на стадії базових прес-релізів. Що є шкідливим і неправильним, якщо ми будуємо правову державу.

Кейс Андрія Пивоварського та кейси окремих виробників з безпекового сектору, які після тиску були вимушені перевезти виробництва з України, також є яскравим прикладом того, що щось працює не коректно та місцями шкідливо», підкреслив він.

На його переконання, це є наслідком того, що будь-яка система повинна мати стримування та противаги, «а відсутність цього для антикорупційних органів призвела саме до згаданих вище випадків, які не є поодинокими, на жаль».

«Саме тому, на мій погляд, спроба впровадити відповідні стримування і противаги, за рахунок зав'язки у взаємодії із генеральним прокурором, потенційно могла б стати шляхом до систематизації діяльності без шкідливих перегибів та з більшим фокусом саме на доведені реальної провини реальних корупціонерів. Без всіляких сумнівів, це є абсолютно Конституційне рішення, на відміну від сумнівного з точки зору відповідності Основному Закону попереднього регулювання», додав він.

Водночас Віталій Безгін констатував провал у комунікації із законопроектом 12414.

«Однак, маємо констатувати, що наш, як влади, провал у попередній комунікації і з громадянами, і з європейськими партнерами, призвів до суспільного вибуху та протестів. Це помилка. Поважаю право громадян на протест, бо це також основа демократичного суспільства. Поважаю право громадян на конструктивну критику.

Зараз необхідно з холодним розумом знайти вихід із ситуації, що склалася, враховуючи позицію усіх адекватних сторін. Забезпечивши при цьому саме ефективний шлях по боротьбі з корупцією та якісне законодавче забезпечення. І головне при цьому не забувати, що за всім спостерігає ворог, чия мета знищити нашу державність, використовуючі всі можливі інструменти. Наша ж мета – цю державність зберегти», підкреслив Безгін.

Нагадаємо, що одним з питань є те, що відповідні поправки стосовно НАБУ і САП були внесені до другого читання у законопроект 12414, який взагалі стосувався іншої тематики – проблеми зниклих безвісти.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ Верховна Рада України САП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком – уряд про мораторій на перевірки

Юлія Свириденко пояснила, як уряд буде реалізувати рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу.

Прем’єр Великобританії Стармер запропонував залучити експертів для співпраці щодо антикорупційної інфраструктури України — Володимир Зеленський

Президент Зеленський поінформував Кіра Стармера про підготовку законопроекту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури – той запропонував залучити експертів.

Віталій Безгін пояснив своє голосування за закон про НАБУ та САП: «Поведінкова модель антикорупційних органів, яка працює виключно як батіг, не долає першопричину корупції»

«Через суттєві «антикорупційні» перебори, як пожиттєві ПЕПи, декларування сотень тисяч чиновників, а не тільки топ-посадовців, спецпервірки навіть на посади з дуже низькою оплатою праці, що тривають по 6-9 місяців, ми відійшли від шляху оновлення та перейшли до етапу консервації публічного сектору, який став вже максимально непривабливим» – Віталій Безгін.

Начальник відділу ДБР отримує 160 тисяч грн, Генпрокурор – 95 тисяч грн, прокурор місцевої прокуратури – 35, – Руслан Кравченко

Посадовий оклад детектива НАБУ становить 69 038 грн без урахування премій та стимулюючих виплат.

Службове житло – це не винагорода «за вислугу»: Олена Шуляк заявила, що законопроект про скасування Житлового кодексу є вимогою ЄС

Верховна Рада прийняла законопроект про скасування Житлового кодексу за основу, бо він є «маяком» серед вимог ЄС, незважаючи на зауваження СБУ та Служби зовнішньої розвідки стосовно ризиків для отримання службового житла військовослужбовцями.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду