Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Майка Волца на посаду постпреда при ООН

США готують Волца до місії в ООН.

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Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав кандидатуру колишнього радника президента з національної безпеки Майка Волца на посаду постійного представника США при ООН. Про це повідомило видання Axios.

За кандидатуру Волца проголосували 12 сенаторів, проти висловилися 10. Наступним етапом стане голосування повного складу Сенату, який, за оцінками Axios, ймовірно затвердить Волца на цій посаді.

Раніше на посаду постпреда США при ООН претендувала членкиня Палати представників від Республіканської партії Еліз Стефанік. Проте президент США Дональд Трамп відкликав її кандидатуру через побоювання щодо мінімальної переваги республіканців у Палаті представників.

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