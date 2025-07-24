Комитет Сената США поддержал кандидатуру Майка Волца на пост постпреда при ООН

США готовят Волца к миссии в ООН.

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Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру бывшего советника президента по национальной безопасности Майка Волца на пост постоянного представителя США при ООН. Об этом сообщило издание Axios.

За кандидатуру Волца проголосовали 12 сенаторов, против высказались 10. Следующим этапом станет голосование полного состава Сената, который, по оценкам Axios, вероятно утвердит Волца на этой должности.

Ранее на должность постпреда США при ООН претендовала член Палаты представителей от Республиканской партии Элиз Стефаник. Однако президент США Дональд Трамп отозвал ее кандидатуру из-за опасений по поводу минимального преимущества республиканцев в Палате представителей.

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