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Андрей Ермак обсудил с Китом Келлогом его предстоящий визит в Украину

09:24, 7 февраля 2025
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.
Андрей Ермак обсудил с Китом Келлогом его предстоящий визит в Украину
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время телефонного разговора со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом обсудил предстоящий визит спецпредставителя в Украину, который очень важен.

Глава Офиса Главы государства отметил, что приоритетом для нашей страны является достижение справедливого и устойчивого мира.

Также говорилось о ситуации на фронте и вопросе безопасности гражданского населения Украины. Отдельное внимание было уделено предстоящим встречам на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины, заявил его спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог.

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