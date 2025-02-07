Посол України у США Оксана Маркарова вперше офіційно зустрілася з Кітом Келлогом

Оксана Маркарова зустрілася з Кітом Келлогом вперше після його призначення спецпредставником США.

Джерело фото: Оксана Маркарова / Facebook

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Надзвичайна та Повноважна Амбасадорка України в США Оксана Маркарова провела зустріч із спецпредставником Президента США з питань України і Росії Кітом Келлогом.

Це уже не перша зустріч з генералом Кітом Келлогом, але перша в його офіційному статусі спецпредставника з питань України та Росії.

За словами Маркарової, сторони провели ґрунтовну дискусію зі спецпредставником та його командою. Також участь у зустрічі брали очільник ВАТ (Офіс аташе оборони) генерал Борис Кременецький та заступник Деніс Сєнік.

Як писала «Судово-юридична газета», Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час телефонної розмов зі спецпредставником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом обговорив майбутній візит спецпредставника до України, який є дуже важливим.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити Росію припинити війну проти України, заявив його спецпредставник щодо України та Росії Кіт Келлог.

Джерело фото: Оксана Маркарова / Facebook

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