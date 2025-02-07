Посол Украины в США Оксана Маркарова впервые официально встретилась с Китом Келлогом

Чрезвычайная и Полномочная Амбасадорка Украины в США Оксана Маркарова провела встречу со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.
Это уже не первая встреча с генералом Китом Келлогом, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России.
По словам Маркаровой, стороны провели основательную дискуссию со спецпредставителем и его командой. Также участие во встрече принимали глава ОАО (Офис атташе обороны) генерал Борис Кременецкий и заместитель Денис Сеник.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время телефонного разговора со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом обсудил предстоящий визит спецпредставителя в Украину, который очень важен.
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины, заявил его спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог.
Источник фото: Оксана Маркарова / Facebook
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