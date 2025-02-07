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Посол Украины в США Оксана Маркарова впервые официально встретилась с Китом Келлогом

10:00, 7 февраля 2025
Оксана Маркарова встретилась с Китом Келлогом впервые после его назначения спецпредставителем США.
Посол Украины в США Оксана Маркарова впервые официально встретилась с Китом Келлогом
Источник фото: Оксана Маркарова / Facebook
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Чрезвычайная и Полномочная Амбасадорка Украины в США Оксана Маркарова провела встречу со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Это уже не первая встреча с генералом Китом Келлогом, но первая в его официальном статусе спецпредставителя по вопросам Украины и России.

По словам Маркаровой, стороны провели основательную дискуссию со спецпредставителем и его командой. Также участие во встрече принимали глава ОАО (Офис атташе обороны) генерал Борис Кременецкий и заместитель Денис Сеник.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время телефонного разговора со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом обсудил предстоящий визит спецпредставителя в Украину, который очень важен.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины, заявил его спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог.

Источник фото: Оксана Маркарова / Facebook

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США Украина

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