Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля. Указ предусматривает применение финансовых и визовых санкций против «лиц и членов их семей, которые помогают расследованию МУС против граждан США или наших союзников».

Отметим, что США не являются страной-участницей Римского устава.

«МУС без законного основания подтвердил свою юрисдикцию и начал предварительное расследование в отношении персонала Соединенных Штатов и некоторых их союзников, включая Израиль, и дальше злоупотреблял своей властью, выдав безосновательные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. У МУС нет юрисдикции над Соединенными Штатами или Израилем, поскольку ни одна из них не является участником Римского устава или членом МУС. Ни одна страна никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются преуспевающими демократиями с военными, строго соблюдающими законы войны», - говорится в указе.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Палата представителей США 9 января проголосовала за законопроект о санкциях против Международного уголовного суда. Решение было принято из-за того, что в прошлом году МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и уже бывшего министра обороны Йоава Галланта.

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