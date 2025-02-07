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Дональд Трамп увів санкції проти Міжнародного кримінального суду

09:42, 7 лютого 2025
Президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду.
Дональд Трамп увів санкції проти Міжнародного кримінального суду
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Президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю. Указ передбачає застосування фінансових та візових санкцій проти «осіб та членів їхніх родин, які допомагають розслідуванням МКС проти громадян США або наших союзників».

Зазначимо, що США, не є країною-учасницею Римського статуту. 

«МКС без законної підстави підтвердив свою юрисдикцію та розпочав попереднє розслідування стосовно персоналу Сполучених Штатів і деяких їхніх союзників, включаючи Ізраїль, і далі зловживав своєю владою, видавши безпідставні ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. МКС не має юрисдикції над Сполученими Штатами чи Ізраїлем, оскільки жодна з них не є учасником Римського статуту чи членом МКС. Жодна країна ніколи не визнавала юрисдикцію МКС, і обидві країни є процвітаючими демократіями з військовими, які суворо дотримуються законів війни», - йдеться в указі.

Як писала «Судово-юридична газета», Палата представників США 9 січня проголосувала за законопроект про санкції проти Міжнародного кримінального суду. Рішення було прийняте через те, що минулого року МКС видав ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і вже колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

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США санкції Дональд Трамп Міжнародний кримінальний суд Ізраїль

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