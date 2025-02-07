Украина ждет визит Кита Келлога в феврале, — Андрей Ермак

По словам Андрея Ермака, для Владимира Зеленского очень важно, чтобы новая администрация США поскорее получила полную реальную информацию о ситуации на поле боя.

Фото: president.gov.ua

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Украина ожидает визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в феврале. Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью Associated Press.

По словам Ермака, активные контакты украинской стороны с представителями команды президента США Дональда Трампа являются залогом успешной подготовки к переговорам по установлению справедливого и устойчивого мира.

«Для Президента Владимира Зеленского и нашей команды очень важно, чтобы новая администрация США поскорее получила полную реальную информацию о ситуации на поле боя. О том, как идет мобилизация, какова ситуация с доставкой вооружений и техники», - сказал Ермак.

Также он добавил, что такая непосредственная коммуникация очень важна для выработки совместной с партнерами позиции, поскольку невозможно формировать какие-либо планы по достижению мира без Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины, заявил его спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог.

Напомним, Посол Украины в США Оксана Маркарова впервые официально встретилась с Китом Келлогом.

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